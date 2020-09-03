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توك شو

بطل مصري يروي كواليس إنقاذ 51 طفلا من الخطف في إيطاليا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:09 م
رامي شحاته
رامي شحاته
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هاني حسين
كشف رامي شحاته، الطالب المصري الذي أنقذ 51 طفلا إيطاليا من الخطف كواليس الواقعة.

وقال رامي شحاته في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "كنا في حصة التربية  الرياضية وتأخر الأتوبيس 10 دقائق والسائق كان شكله مش طبيعي ولأول مرة يأتي على هذا الخط".

وتابع رامي شحاته: "الباب اللي ورا كان مقفول بالجنزير ولقيت طالب بيقولي إحنا مخطوفين وفجأة السائق مسك سكينة وهددنا بالقتل".

وأكمل رامي شحاته: "فور تحرك السائق بالأتوبيس غير وجهته وكان يرغب في دخول المطار وكان يهددنا بجركن بنزين"، مضيفا: "وطلبت من أصدقائي عمل دوشة وإظهار حالة من القلق كي أتمكن من التحدث في الهاتف المحمول واتصلت بالشرطة على الفور لإنقاذنا وقلت لهم انقذونا مخطوفين".

وتابع رامي شحاته: "في تاني مكالمة لي اتصلت بوالدي وأبلغته أننا مخطوفون، ثم قام بالاتصال بالشرطة".

وأهدى رامي شحاته الإعلامية منى الشاذلي، باقة ورد في بداية الحلقة معربا عن سعادته باستضافتها له.
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