انقطاع دائم.. أهالي المنيا يشكون فصل الإنترنت وخدمة التليفونات

يعاني أهالي مدن وقرى المنيا من فصل الكابلات الأرضية بعدة قرى ومناطق بالمدن الأمر الذي عطل خدمة الانترنت للمشتركين رغم أن العملية التعليمية تعتمد على الإنترنت فلا يخلو منزل من طالب يتعلم.





يقول الدكتور طارق أبو الليل أمين الشباب بحزب مستقبل وطن بمركز المنيا نحن أهالي عزبة عطية التابعة لقرية الشرفا شرق النيل نعاني أشد المعاناة من فصل كابل التليفونات الأرضية عند تركيب الكبينة الرئيسية بالقرية الامر الذى ادى الى انقطاع دائم بالتليفونات والانترنت وتعطيل اى اشتركات جديدة مشيرا إلى أن فصل الكابلات الأرضية يهدد مستقبل أبنائنا الطلاب ويعطل أعمالنا.





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وأضاف أبو الليل نحن نعيش فى ظروف استثنائية وفى أشد الحاجة للانترنت نظرا لاعتماد منظومة التعليم الحديثة على شبكة الانترنت وقدمنا العديد من الشكاوى والاستغاثات إلى رئيس شركة المصرية للاتصالات بالمنيا دون جدوى ودون أي إجابة من أي مسئول.





ويضيف أشرف موسى محمد من منطقة تحت المحطة بمدينة سمالوط بشارع الإمام الشافعي تقدمت منذ أكثر من عامين لتركيب خط تليفون دون مجيب وأبنائي بالمراحل التعليمية المختلفة ومنهم ابنتي بالثانوية العامة وذهبت إلى سنترال سمالوط عشرات المرات من أجل توصيل خط تليفون للتمتع بخدمة الإنترنت وحصلت على عشرات الوعود بالتوصل دون جدوى رغم وجود بوكس بالشارع به خطوط غير مشغولة ولا اعرف سبب التعنت في تركيب خط تليفون لمنزلي.



