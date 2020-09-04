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ثقافة

الفنون فى الأديان تسامح ومحبة فى مواجهة التطرف محاضرة للفنان محمد زينهم.. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم  وزيرة الثقافة المصرية؛ يتشرف الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ بدعوة حضراتكم لمتابعة محاضرة بعنوان: "الفنون فى الأديان تسامح ومحبةفى مواجهة التطرف والإرهاب" للفنان الدكتور محمد زينهم  ؛ وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.

وضمن سلسلة محاضرات:( دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف)؛ والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان، في تمام السابعة مساء الخميس الموافق 3 سبتمبر الحالى. 

وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.

وكانت لجنة الفنون التشكيلية والعمارة قد اقترحت إقامة فعاليتين منفصلتين تعرض أونلاين في إطار المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة بعنوان( الثقافة بين ايديك)، تتضمن الفعالية الأولى : أفلام تسجيلية ووثائقية للتعريف برموز الفنون التشكيلية والعمارة في مصر فيما تدور الفعالية الثانية والتي تتضمن محاضرة اليوم حول "الفنون ودورها في مواجهة التطرف.

وجدير بالذكر أن الفنان تأثر فى بداية حياة بالمناظر الطبيعية من البيئة المصرية ثم تحول إلى التجريد منه الباحته لعدة سنوات إلى إن شارك فى معرض موسكو الدولى فظهر التأثير بالاصالة فى المصرى القديم واستحداث رؤية جديدة كانت نقطة تحول فى أعمال الفنان الزجاجية أو التصويرية ثم عشق الفن الإسلامى واستوحى منها الكثير من الأعمال المستحدثة وذلك بعد قباب مسجد النور ثم تحول إلى الاستلهام من البيئة المحيطة بها والكلاسيكية . البيئة فى التصوير الزيتى رؤية تعبر عن قوة الضوء فى مصر والآن يهم الفنان فى الخيال المؤثر بالبيئة والحضارة المصرية فى إعمال الزجاج والتصوير.
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