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تعليم

جامعة الوادي الجديد: بدء تسليم إفادات التخرج للعام الدراسي الجامعي 2019 - 2020

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:27 م
جامعة الوادى الجديد
جامعة الوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين
قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي  رئيس جامعة الوادي الجديد، إن كليات الجامعة بدأت فى تسليم إفادات التخرج لطلاب كليات الجامعة للعام الجامعي ٢٠١٩ -٢٠٢٠. 


وأضاف أن الجامعة وضعت إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع إلزام الطلاب بارتداء الكمامة للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بشئون الخريجين بالكليات الست بالجامعة.


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من جانبه قال السيد مدحت خليل مدير عام الإدارة المركزية لشئون الطلاب إن عدد الخريجين بكليات الجامعة الست يبلغ  (1309) طلاب وطالبات، موزعين على الكليات الست، على النحو التالي كلية التربية 767 طالبًا وطالبة،  كلية الآداب 268 طالبًا وطالبة، كلية العلوم 38 طالبًا وطالبة، كلية الطب البيطرى 42  طالبًا وطالبة،  كلية التربية الرياضية 122 طالبًا وطالبة، وكلية الزراعة 72 طالبًا وطالبة.


ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز وإعداد الإفادات معتمدة من شئون الخريجين بكليات الجامعة، لكل طالب، ويتم تسليمها من شباك الخريجين فور سداد الرسوم وقيمتها 50 جنيهًا، بعد تقديم المستندات المطلوبة.

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