فيلسوف روسي: الإطاحة بمبارك ثورة ملونة

قال المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، إن ما حدث في مصر للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك وكذلك ما سمي بثورات الربيع العربي يعتبر ثورة ملونة ، ونفس الأمر لما يحدث الآن في أمريكا.





وأضاف "دوجين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية TeN"، أن أمريكا التي تعتبر من الدول المصدرة للثورات الملونة لم تنج منها، لافتًا إلى أن الثورات الملونة أصبحت سلاحًا حاليًا ضد كل من يتخذ موقفًا مؤيدًا لليبرالية.





وأشار إلى أن أي دولة يمكن أن تكون هدفًا للثورات الملونة، لافتًا إلى أن فرص حدوث ثورات ملونة في روسيا تزداد، موضحًا أن السياسة الخارجية لبوتين مختلفة تمامًا عن السياسة الداخلية.



