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مرأة

حظك اليوم الجمعة 4 - 9 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج يوم الجمعة 4-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.


الحمل من21/3 إلى 20/4 عاطفيا: القمر اليوم في برجك يحفزك ويمدك بالسحر والجاذبية وتلفت أنظار الجنس الآخر. مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في منزل العمل يجعلانك أكثر نشاطا ويقظة وإصرارا.


الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان وعليك أن تتعامل بهدوء كي تستطيع مواصلة المسيرة.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وقد يجعلك تشعر بانخفاض طاقتك وعليك ألا تتحامل على نفسك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء واليوم مثالي لعقد لقاءات موفقة وقبول ما يوجه لك من دعوات. مهنيا وعائليا: الشمس في وضع معاكس وعليك أن تتجنب العناد وتبتعد عن المغامرة

السرطان من 22/6 إلى 22/7 عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تعتني بشريك حياتك ولا تغامر بأقوال غير مدروسة. مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس، فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك.. ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات.


الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا: القمر في منزل الحظ مما يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة. مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدعوك للمغامرة وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

العذراء من 23/8 إلى 22/9 مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يمدك بالقدرة على التخطيط الجيد ويدفعك للاهتمام بمسائل مالية واليوم مناسب للتجارة ولإتمام عملية بيع أو شراء. مهنيا: الشمس في برجك ويمدك ذلك بالإرادة والحماس والإصرار على تحقيق رغباتك.

الميزان من 23/9 إلى 22/10 مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير. عاطفيا: حاول أن تقرّب وجهات النظر مع من تحب أو مع شركاء الحياة وكن مرنا.


العقرب من 23/10 إلى 22/11 مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل الإيجابي واليوم فرصة للعمل والإنجاز ولمراجعة أهدافك بتأني. عاطفيا واجتماعيا: تنجح اليوم في أن تكسب دعم الجميع إذا تعاملت بمثالية.


القوس من 23/11 إلى 21/12 مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يمدك بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة. عاطفيا: اليوم تُظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب وتحصل على الحب في المقابل.


الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا واجتماعيا: قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتماسك وتعتني بما عليك من واجب. عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي قد يثير الخلافات وعليك أن تصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.


الدلو من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا وعائليا: تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة. مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا لإنجاز أعمال وللنشاطات الاجتماعية.


الحوت من 20/2 إلى 20/3 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك جيدا واعتنِ بحساباتك. عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وتساعدك على التعبير عن مشاعرك ببلاغة ووضوح.









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