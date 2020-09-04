حظك اليوم الجمعة 4 - 9 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج يوم الجمعة 4-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
الحمل من21/3 إلى 20/4 عاطفيا: القمر اليوم في برجك يحفزك ويمدك بالسحر والجاذبية وتلفت أنظار الجنس الآخر. مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في منزل العمل يجعلانك أكثر نشاطا ويقظة وإصرارا.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان وعليك أن تتعامل بهدوء كي تستطيع مواصلة المسيرة.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وقد يجعلك تشعر بانخفاض طاقتك وعليك ألا تتحامل على نفسك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء واليوم مثالي لعقد لقاءات موفقة وقبول ما يوجه لك من دعوات. مهنيا وعائليا: الشمس في وضع معاكس وعليك أن تتجنب العناد وتبتعد عن المغامرة
السرطان من 22/6 إلى 22/7 عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تعتني بشريك حياتك ولا تغامر بأقوال غير مدروسة. مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس، فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك.. ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات.
الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا: القمر في منزل الحظ مما يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة. مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدعوك للمغامرة وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.
العذراء من 23/8 إلى 22/9 مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يمدك بالقدرة على التخطيط الجيد ويدفعك للاهتمام بمسائل مالية واليوم مناسب للتجارة ولإتمام عملية بيع أو شراء. مهنيا: الشمس في برجك ويمدك ذلك بالإرادة والحماس والإصرار على تحقيق رغباتك.
الميزان من 23/9 إلى 22/10 مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير. عاطفيا: حاول أن تقرّب وجهات النظر مع من تحب أو مع شركاء الحياة وكن مرنا.
العقرب من 23/10 إلى 22/11 مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل الإيجابي واليوم فرصة للعمل والإنجاز ولمراجعة أهدافك بتأني. عاطفيا واجتماعيا: تنجح اليوم في أن تكسب دعم الجميع إذا تعاملت بمثالية.
القوس من 23/11 إلى 21/12 مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يمدك بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة. عاطفيا: اليوم تُظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب وتحصل على الحب في المقابل.
الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا واجتماعيا: قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتماسك وتعتني بما عليك من واجب. عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي قد يثير الخلافات وعليك أن تصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.
الدلو من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا وعائليا: تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة. مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا لإنجاز أعمال وللنشاطات الاجتماعية.
الحوت من 20/2 إلى 20/3 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك جيدا واعتنِ بحساباتك. عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وتساعدك على التعبير عن مشاعرك ببلاغة ووضوح.