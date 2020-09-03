الإيمان والعلم موضوع خطبة الجمعة..ورئيس القطاع الديني فوق منبر الأسمرات

صرح د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن خطبة صلاة الجمعة ستكون بعنوان "الإيمان والعلم"، لبيان أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقضان أبدا، فالإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع، ويَبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد.





وقال وزير الأوقاف، إن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .





وحذر وزير الأوقاف من مخالفة التعليمات، مؤكدا أن الوزارة ستتعامل بحسم مع أي مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أي مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.





وأشار إلى أهمية مراعاة الواقع والحال، مضيفا: "إذا كان الأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه".





وناشد وزير الأوقاف جميع عمار بيوت الله ومحبيها استمرار التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها "حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة"، مؤكدا أن من يتجاوز قد يكون سببًا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.





أعلنت وزارة الأوقاف، أنه تم تكليف الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني، بأداء خطبة الجمعة بمسجد الأسمرات بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، بتكليف من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.





وذكرت الوزارة، أنه تم تكليف، الدكتور كمال أبو سيف، مدير مكتب الوزير، بأداء خطبة الجمعة بمسجد الماسة بمدينة العلمين بمحافظة مرسى مطروح.





كما تم تكليف، الشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة بمحافظة الإسكندرية بأداء خطبة الجمعة بمسجد بشائر الخير بالإسكندرية وبحضور الشيخ محمد خشبة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.





وقال طايع إن المصلي سيدخل بسجادة خاصة به مع ضرورة إرتداء الكمامة وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية لذلك مع ضرورة وجود التباعد الإجتماعي .





وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أنه سيتم فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بـ 10 دقائق مؤكدا ان إغلاقها سيتم فور إنتهاء الصلاة.





وأشار طايع إلى أنه سيتم إغلاق دورات المياه ودور المناسبات وسيتم منع زيارة الأضرحة وصلاة الجنازة لكي تكون أبرز ضوابط عودة الصلاة للمساجد.





وفي نفس السياق أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن خدمة بيوت الله وعمارتها هي رسالة الأوقاف الأولى، مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف الوفاء بحق هذه المهمة والعمل الجاد الدءوب على تحويلها إلى واقع ملموس.



