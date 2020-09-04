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ديني

تعرف على أئمة المسجد الحرام في الصلوات الخمسة اليوم

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
أئمة المسجد الحرام
أئمة المسجد الحرام في الصلوات الخمسة
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محمد شحتة
أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عن الجدول اليومي لإمامة الفروض بالمسجد الحرام اليوم الجمعة 16 محرم 1442هـ.

وأوضح الجدول، أن الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، سيكون إماما لصلاة الفجر، والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، سيكون إماما لصلاة الظهر.

بينما الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، سيعود إماما لصلاة العصر، والشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، سيكون إماما لصلاة المغرب، ويعود مرة أخرى الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، إماما لصلاة العشاء.

أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عن خطيب المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة.

وذكرت الرئاسة العامة، أنه من المقرر أن يخطب الجمعة اليوم، من المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بينما يخطب من المسجد النبوي، الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ.

وباشرت رئاسة الحرمين، أعمال غسيل الكعبة المشرفة والتي تمت في ظروف استثنائية ووفق إجراءات احترافية احترازية مشددة.

وجرت العادة السنوية بغسل الكعبة المشرفة بماء زمزم ممزوجًا بماء الورد، عناية بها وتطهيرًا لها، وتتشارك جميع الإدارات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في عدد من الأعمال والمهام.

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