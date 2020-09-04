عودة طلاب التعليم المزدوج لتدريباتهم العملية .. غدا

قررت وزارة التربية والتعليم ، عودة إلتحاق الطلاب المنقولين للصف الثاني والثالث بالتعليم والتدريب المزدوج إلى التدريب العملي ، وذلك في إطار الموافقة على عقد فترات تدريب لطلاب النقل في المدارس الفنية .
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وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسله قطاع التعليم المزدوج بوزارة التربية والتعليم ، للمديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية ، على عودة الطلاب للتدريب العملي اعتبارا من غدا السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 .
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وأكدت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية ، ضرورة اتخاذ اللازم نحو اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.