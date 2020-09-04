عودة طلاب التعليم المزدوج لتدريباتهم العملية .. غدا

قررت وزارة التربية والتعليم ، عودة إلتحاق الطلاب المنقولين للصف الثاني والثالث بالتعليم والتدريب المزدوج إلى التدريب العملي ، وذلك في إطار الموافقة على عقد فترات تدريب لطلاب النقل في المدارس الفنية .

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسله قطاع التعليم المزدوج بوزارة التربية والتعليم ، للمديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية ، على عودة الطلاب للتدريب العملي اعتبارا من غدا السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 .

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وأكدت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية ، ضرورة اتخاذ اللازم نحو اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).





ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



