إبراهيم عبدالناصر: بشتغل بائع فريسكا من رابعة ابتدائي.. فيديو

وجه إبراهيم عبد الناصر، الشهير بطالب "الفريسكا"،الشكر للدكتور حاتم خاطر، الطبيب الذي صوره ونشر الفيديو على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.





وقال عبد الناصر خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، تقديم الإعلامى معتز الدمرداش،إنه بعد نشر الفيديو وبدء تداوله تواصل الدكتور حاتم معه ودعمه وعرض عليه المساعدة فى إى وقت،معقبا:" هفضل مدين له بالفضل طول حياتى".





وأكد أن حياته تغيرت بعد انتشار الفيديو يوم 28 اغسطس.



