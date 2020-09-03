AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إبراهيم عبدالناصر: بشتغل بائع فريسكا من رابعة ابتدائي.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:23 م
إبراهيم عبداللطيف،
إبراهيم عبداللطيف، الشهير بطالب الفريسكا
Advertisements
أسامة علي
وجه إبراهيم عبد الناصر، الشهير بطالب "الفريسكا"،الشكر للدكتور حاتم خاطر، الطبيب الذي صوره ونشر الفيديو على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.

وقال عبد الناصر خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، تقديم الإعلامى معتز الدمرداش،إنه بعد نشر الفيديو وبدء تداوله تواصل الدكتور حاتم معه ودعمه وعرض عليه المساعدة فى إى وقت،معقبا:" هفضل مدين له بالفضل طول حياتى".

وأكد  أن حياته تغيرت بعد انتشار الفيديو يوم 28 اغسطس.

ولفت إبراهيم عبد الناصر، الشهير بطالب "الفريسكا"،انه يعمل في بيع الفريسكا من رابعة ابتدائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وأنت جاي هات معاك فريسكا.. هاني يونس يكشف تفاصيل مكالمة الطالب إبراهيم عبدالناصر ووزير التعليم العالي.. فيديو

بائع الفريسكا لـ صدى البلد: لم أتوقع ما حدث .. وأتمنى التخصص في الجراحة العامة

تفاصيل ترند السوشيال ميديا «الطالب بائع الفريسكا» يكشفها مصور الفيديو

أخبار التوك شو.. تفاصيل تريند «بائع الفريسكا».. وموعد انكسار الموجة الحارة

قدوة للشباب المحبط.. مصور فيديو إبراهيم بائع الفريسكا يكشف تفاصيل جديدة عن تصوير الواقعة

بائع الفريسكا.. حزب مستقبل وطن يكرم طالب الثانوية المتفوق إبراهيم عبدالناصر

ترشيحاتنا

بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة

تركيا تتحدي الجميع: لو تجمع العالم لن يتمكن من إبعادنا

صفقة برشلونة المنتظرة تصدم الجماهير

تفجير جديد يهز لبنان

شاهد.. كهربا يعتذر لـ الأهلى وجماهيره بعد خناقته مع الشناوى

السجيني: لا "أثر رجعي" في التصالح بـ مخالفات البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإقامة ليلة واحدة في إسطبل للخيول.. فندق يقدم تجربة فريدة من نوعها لنزلائه.. شاهد

بفستان جرئ.. رانيا يوسف تثير الجدل في آخر ظهور لها

بعد فستانها الأخير.. 10 إطلالات لـ رانيا يوسف عرّضتها للانتقاد