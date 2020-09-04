جثة حائرة وآثار تعذيب.. القصة الكاملة لخطف وقتل الطفلة أروى بالشرقية.. فيديو

انا أسمي "إسراء جمال " والدة الطفلة رؤية "أروي" ومش عايزة اي حاجة غير القصاص وأثق تماما في رجال القضاء وأنهم هينصفوني وهياخدو تاري ويريحو قلبي..بهذة الكلمات بدأت والدة الطفلة "أروي" والبالغة من العمر 5 سنوات والتي عثر علي جثتها بقرية بشلا بمحافظة الدقهلية تفاصيل الحادث لموقع "صدي البلد"..

ابن عمي قتل بنتي بعد ما قدمنا له أكل وشرب ولم يراعي رحمة او شفقة او حرمة دم وأنا الي الأن لا أعلم لماذا فعل هذا.."علاء" نجل عمي يعيش في العريش وكان دائم التردد علي محافظة الشرقية وقبل الحادث بيوم فوجئنا بقدومة الي المنزل بدون سابق إنذار او ابلاغنا .

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وأستكملت والدة الطفلة "أروي" انه بمجرد قدوم "أحمد جمال" الشهير بـ "علاء" الي المنزل قمنا بإستقبالة وتقديم واجب الضيافة وقامت والدتي بتجهيز الطعام والشراب ، وأستقبلناة في المنزل ، ولكن بدءت عليه بعض الحركات الغريبة ولكن دون ان نأخذ اي حذر.

وأضافت أن "أروي" إختفت يوم الخميس الماضي بعد ساعات قليلة من تواجد "علاء" أمام المنزل وعندما شعرنا بغيابها قمنا بالبحث عنها بمساعدة جميع أهالي العذبة ولكن دون جدوي، وبالصدفة البحتة قمت بالإتصال علي نجل عمي وأخبرته ان يعيد أبنتي فرد علي قائلا..بنتك مش معايا فأخبرته اني سأقوم بإبلاغ الشرطة مما جعله يعود الينا ويخبرنا انه لم يتصادف مع "أروي" وأنها بخير .

وأشارت الي انها قامت بالفعل بإبلاغ رجال الشرطة بمركز أبوكبير الذين حضرو الي قريتنا فور تلقي البلاغ وبالفعل قامو بإجراء التحريات والبحث الفوري ولكن دون الوصول الي مكانها .

وأستكملت انها قامت بنشر صور نجلتها علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" علي أمل العثور عليها وبالفعل بعد أيام تلقينا خبرا بالعثور علي "أروي" بقرية بشلا بمركز ميت غمر جثة هامدة ولكن لم أكن أصدق هذا الخبر من هول الفاجعة.

وأضافت ان رجال الشرطة بمركز أبو كبير بالتنسيق مع رجال الشرطة في مركز ميت غمر قامو بالتعرف علي نجلتي وقام والدي بالتوجة الي مشرحة مستشفي ميت غمر الدولي وبالفعل تبين ان الجثة لنجلتي .

وأختتمت قائلة..كل ما اريدة هو القصاص العادل وتدخل النائب العام بشكل مباشر للتحقيق في الواقعة من أجل إراحة قلبي وقلب جميع أبناء وأهالي مركز أبوكبير وحتي يكون الحكم رادعا لكل مجرم تسول له نفسة الخروج علي القانون.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية،تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوكبير، يفيد ورود بلاغا من " إسراء ج " 26 سنة ربة منزل مقيمة عزبة التل التابعة لقرية طوخ مركز أبوكبير، باختفاء نجلتها" أروى" 5 سنوات أثناء لهوها على أرجوحة حديد أمام المنزل.

وبعد مرور يومين من تحرير البلاغ، تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة ميت غمر،يفيد عثور أحد الأهالى على جثة طفلة بقرية بشلا، وغير معروف ظروف وفاتها.

تم إخطار النيابة العامة، والتى أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة،وتبين من التحريات وبمراجعة بلاغات الغياب إختفاء طفلة تدعى" أروى ع" 5 سنوات مقيمة عزبة التل التابعة لقرية طوخ مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة" أحمد م" 18 سنة حاصل على دبلوم ثانوى تجارى، نجل عم والدة الطفلة، حيث قام بالاستعانة بـ 3 من أصدقاءه وقام بخطف الطفلة أثناء لهوها أمام المنزل وذلك لمرورة بضائقة مالية فقام بخطف الطفلة لطلب فدية، وبعد الخطف توفت الطفلة منه بعد كتمه أنفاسها، فحاول التخلص من الجثة وتم التحفظ علي المتهم وجاري تحرير محضر بالواقعة.