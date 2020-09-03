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وائل الإبراشى: تقرير موديز يعطى لمصر قوة اقتصادية فى ظل معاناة الدول من كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:25 م
وائل الابراشي
وائل الابراشي
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن تقرير موديز العالمية بشأن احتياطي النقد الأجنبي فى مصر، وكفايته لتغطية التزاماتها الخارجية لـ3 سنوات، يعطى لمصر قوة اقتصادية رغم أن دول العالم تشكوى من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتبعاته السلبية على اقتصادات الدول.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن العالم يتعامل مع الدول وفق التصنيفات المالية الصادرة عن مؤسسات دولية معتمدة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الجيدة أمر فى غاية الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن تقرير موديز يعد نقطة للانطلاق الاقتصادى المصرى، وستظهر نتائجه أكثر عقب انتهاء جائحة كورونا.
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