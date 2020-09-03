أمن الغربية يضبط مدرس لغة إنجليزية لإعطائه الدروس الخصوصية بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط مدرس لغة إنجليزية أثناء قيامه بإعطاء عدد من الطلاب درسا خصوصيا فى إحدى الشقق بدائرة قسم أول طنطا.





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وجاء ذلك مخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتجميع عدد من الطلاب داخل وحدة سكنية.





وتلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين بقيام مدرس يدعي "م. ع" معلم لغة إنجليزية، بإعطائه دروسا خصوصية لمادة اللغة الإنجليزية لعدد كبير من الطلاب داخل سنتر تعليمى بأحد العقارات بنطاق قسم أول طنطا.





كما باشرت القيادات الأمنية والتنفيذية لمباشرة دورها بالانتقال إلى محل البلاغ، وتم ضبط المدرس مقيم بمحل البلاغ لقيامه بإدارة شقة سكنية بالعقار محل البلاغ كسنتر تعليمى للطلبة ، وتبين تواجد عدد من الطلاب وتم صرفهم وغلق المكان.





ونظم العشرات من أسر وعائلات المدرسين أمام قسم الشرطة للمطالبة بسرعة الإفراج عنها من سرايا النيابة.



