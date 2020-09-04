AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم : استمرار الاطلاع على كراسات إجابة متظلمي الدبلومات الفنية 2020 حتى 15 سبتمبر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
تظلمات الدبلومات
تظلمات الدبلومات الفنية 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب ودير التعليم لشئون التعليم الفني ، أن عمليات الاطلاع على كراسات اجابة طلاب الدبلومات الفنية 2020 المتظلمين من نتائجهم تستمر حتى الاثنين 15 سبتمبر 2020 .

اقرأ ايضا|

وقال نائب وزير التعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : على طالب الدبلومات الذي يريد تقديم تظلم أن يدفع 100 جنيه عن كل مادة يتظلم منها وذلك لحساب صندوق دهم وتمويل المشروعات التعليميةمنرخلال مكاتب البريد و شركة فوري على كود 66616.

وأضاف نائب وزير التعليم : يتم سداد رسوم التظلمات بمعلومية الرقم القومي للطالب ، وبكود الطالب بالنسبة للطلاب الوافدين.

اقرأ ايضا |

وأضاف قائلا : يتم استيفاء إجراءات الاطلاع على كراسة الإجابة في نفس يوم التقدم بالتظلم وذلك للطلاب القانطين في محافظات بعيدة عن مقر لجنة النظام والمراقبة المختصة. 

وشدد نائب وزير التعليم على أنه يتم استفسار الطالب الراغب في التقدم بطلب الاطلاع عن عنوان مقر لجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مسئول المدرسة التابع لها الطالب 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توافد الطلاب على مقرات تظلمات الثانوية العامة للتظلم من نتائجهم

بالكمامات.. إقبال كثيف من الطلاب على مقرات تظلمات الثانوية العامة.. صور

إقبال كثيف على مقرات تظلمات الثانوية العامة لليوم الرابع على التوالي| معظم الطلاب يتظلمون من العربي والفيزياء والرياضيات.. والاهالي: فين الرأفة اللي قالوا عليها .. والتعليم تعلن النتيجة على موقعها

تظلمات الثانوية العامة تثبت وجود 35 درجة غير محسوبة لطالبة في اللغة العربية.. التعليم توقف جميع المتورطين في هذا الخطأ عن العمل وتحيلهم للتحقيق.. رضا حجازي: هذا الخطأ فردي ومن الصعب تكراره

غلق باب تظلمات الثانوية العامة 2020 غدا.. أعداد المتظلمين تصل لـ 105 آلاف طالب.. رفع درجات في 2070 كراسة بمختلف المواد.. التعليم: نعطي كل ذي حق حقه بلا تهاون

بدء الاطلاع على كراسات إجابة متظلمي الدبلومات الفنية اليوم

ترشيحاتنا

بـ كاش مايوه.. مي سليم تخطف أنظار متابعيها

عريس يهجر عروسته في الصباحية.. والسبب حماتها

خطوات قيادة سيارة أوتوماتيك ..تعرف عليها

عجائب الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها

هيفاء وهبي تتغزل في صبري فواز: بحبك كثير

شاب يرفض تأجيل زفافه لموت عمته فأجبره القدر بعد وفاة والده .. مصرع مُسن أثناء ذهابه لاستلام جثة شقيقته بسوهاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعشق الأناقة.. أبرز إطلالات منة فضالي في عيد ميلادها

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها