التعليم : استمرار الاطلاع على كراسات إجابة متظلمي الدبلومات الفنية 2020 حتى 15 سبتمبر

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب ودير التعليم لشئون التعليم الفني ، أن عمليات الاطلاع على كراسات اجابة طلاب الدبلومات الفنية 2020 المتظلمين من نتائجهم تستمر حتى الاثنين 15 سبتمبر 2020 .
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وقال نائب وزير التعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : على طالب الدبلومات الذي يريد تقديم تظلم أن يدفع 100 جنيه عن كل مادة يتظلم منها وذلك لحساب صندوق دهم وتمويل المشروعات التعليميةمنرخلال مكاتب البريد و شركة فوري على كود 66616.
وأضاف نائب وزير التعليم : يتم سداد رسوم التظلمات بمعلومية الرقم القومي للطالب ، وبكود الطالب بالنسبة للطلاب الوافدين.
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وأضاف قائلا : يتم استيفاء إجراءات الاطلاع على كراسة الإجابة في نفس يوم التقدم بالتظلم وذلك للطلاب القانطين في محافظات بعيدة عن مقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.
وشدد نائب وزير التعليم على أنه يتم استفسار الطالب الراغب في التقدم بطلب الاطلاع عن عنوان مقر لجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مسئول المدرسة التابع لها الطالب