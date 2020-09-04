التعليم : استمرار الاطلاع على كراسات إجابة متظلمي الدبلومات الفنية 2020 حتى 15 سبتمبر

وقال نائب وزير التعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : على طالب الدبلومات الذي يريد تقديم تظلم أن يدفع 100 جنيه عن كل مادة يتظلم منها وذلك لحساب صندوق دهم وتمويل المشروعات التعليميةمنرخلال مكاتب البريد و شركة فوري على كود 66616.





وأضاف نائب وزير التعليم : يتم سداد رسوم التظلمات بمعلومية الرقم القومي للطالب ، وبكود الطالب بالنسبة للطلاب الوافدين.





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وأضاف قائلا : يتم استيفاء إجراءات الاطلاع على كراسة الإجابة في نفس يوم التقدم بالتظلم وذلك للطلاب القانطين في محافظات بعيدة عن مقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.



