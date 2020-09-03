AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تزوج وعمره 103 سنوات| وفاة أحمد عابدين أكبر معمر في سوهاج عن 113 عامًا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:45 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الإعلامي معتز الدمرداش عن وفاة أحمد عابدين أكبر عريس سنًا في تاريخ مصر وأكبر معمر في سوهاج عن عمر 113 سنة.

وقال الدمرداش في أولي حلقاته بـ"90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:  إن " عابدين " توفى الأسبوع الماضي وهذا الخبر أحزنه كثيرًا خاصة وأنه استضاف هذا الرجل في حلقة تاريخية عام 2010 وهو في شهر العسل.

وأضاف معتز الدمرداش، أن "له ذكريات طيبة مع هذا العريس الرجل الصعيدي الشهم"، حيث استضافه ببرنامجه 90 دقيقة منذ 10 سنوات، وبالصدفة علم أنه توفي منذ أيام قليلة.

وتابع الدمرداش، : "ربنا يرحمه ويحسن إليه.. مات وعمره 113 بعد أن كان أكبر معمر في سوهاج وصعيد مصر وأكبر عريس في تاريخ مصر".

وأضاف معتز الدمرداش، : "الله يرحمك يا عم أحمد.. كان رجل زي الفل ودمه خفيف.. كان رجل متجاوب معي ولم يمانع في أي سؤال، وكنت مستمتع بوجودي مع هذه الحالة الفريدة".

كما ذكر الدمرداش مشاهديه ببعض اللقطات التي جاءت في حواره مع "عابدين" حين طلب منه البطاقة الشخصية للتأكد من سنة، و أخرجها له على الهواء.

كما عرض الدمرداش تقريرا أجرته الإعلامية نيفين سلامة حين كانت مراسلة للبرنامج في هذا التوقيت، وعرض "عابدين" على المراسلة وقتها الزواج مقابل بقرتين حيث أكد "عم أحمد" خلال لقائه مع الإعلامي معتز الدمرداش:  أنه ماتت زوجته منذ عام واحد وبعد فراقها شعر بالوحدة القاسية، فالمرأة في البيت هي الماء والهواء، هي النسمة الرطبة في نهار شمسه الحارقه، هي البلسم الشافي لكل دواء.

و تابع:  أنه إختار عروسه بعد أن سمع عنها وعن أخلاقها، فتقدم اليها رغم فارق السن ورضيت به، بل كانت فرحة، وتم زفافهما وسط فرحة الأهل هنا وهناك.

وأجاب عن سؤال الدمرداش.. لماذا تزوجت بعد عمر 103 سنة؟ قائلا: عمري 103 لكن قلبي عمره 30 سنة، أنا شباب اكثر حيوية من شباب الايام دي، عشت زمنا بسيطا خالي من العقد والمعاناة، كنت ولازلت فقيرا، لكن القناعة اعطتني حصانة ضد الاعتراض على ارادة الله. الحياة كانت زمان سهلة، «ولقمة هنية تكفي ميه»، وربيت أولادي على هذه الحكمة، فعاشوا راضيين قانعين لا ينظرون الى من هم افضل حال منهم ولكن الى من هم اقل حتى يشعرون بنعمة الله عليهم وبفضله المديد، ورحل "عم أحمد"  تاركا رصيدا كبيرا لورثته من الكفاح و الوفاء و حب العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة لا تكفي.. أحمد سعد يحضر لـ الزيجة الرابعة.. وغادة عبد الرازق عروسة للمرة 11

في عيد ميلاد أحمد الدمرداش.. تعرف على عائلته الفنية

وفاة الفنانة سامية أمين عن عمر ناهز الـ 75 عاما

والدة أحمد الدمرداش.. معلومات لا تعرفها عن الراحلة سامية أمين

رأى أحفاد أحفاده .. معلومات لا تعرفها عن أكبر معمر أزهري

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: تطبيق نظام اليوم الكامل في العام الدراسي المقبل

الأوضاع مستقرة.. الكاف: لا نية لتأجيل نصف نهائي أبطال إفريقيا

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بختام تعاملات البنوك اليوم

شوبير يعلن عن تطور جديد بشأن كهربا فى الأهلي

الدراسة في زمن كورونا.. مستشار الرئيس: تقسيم الطلبة على أيام الأسبوع سيناريو مطروح

تفجير جديد يهز لبنان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإقامة ليلة واحدة في إسطبل للخيول.. فندق يقدم تجربة فريدة من نوعها لنزلائه.. شاهد

بفستان جرئ.. رانيا يوسف تثير الجدل في آخر ظهور لها

بعد فستانها الأخير.. 10 إطلالات لـ رانيا يوسف عرّضتها للانتقاد