طالب الفريسكا يكشف أصعب المواقف فى حياته أثناء العمل.. فيديو

كشف إبراهيم عبدالناصر، الشهير بطالب "الفريسكا"،عن أصعب المواقف التى واجهها خلال عمله بها منذ الصغر.









وأوضح عبد الناصر خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، تقديم الإعلامى معتز الدمرداش،أنه خلال عمله يقوم بالنداء لبيع الفريسكا بصوت مرتفع، الأمر الذي كان يزعج البعض المتواجدين على الشاطئ.









وتابع طالب الفريسكا: " فيه ناس كانت بتضايق من صوتى وتكلمنى بطريقة مش كويسة"، لافتا، إلى أنه تعرض لهذا الموقف أكثر من مرة.







