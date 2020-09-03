بعد توقف عدة أشهر.. تعرف على مواعيد استئناف الرحلات الجوية في موريتانيا

أعلنت الموريتانية للطيران عن استئناف رحلاتها الخارجية ابتداء من 11 سبتمبر الجاري، بعد توقف استمر لعدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الموريتانية للطيران في بيان لها أنها ستنظم رحلات أسبوعية أيام الجمعة والاثنين ابتداء من 11 سبتمبر والمقرر أن تنطلق من نواكشوط باتجاه باماكو- كوتونو- بوينت نوار/برازافيل.













وتابعت الموريتانية للطيران أنه ابتداء من 11 سبتمبر وخلال كل جمعة وأربعاء، ستنظم الموريتانية للطيران رحلات إلى داكار- كوناكري، فيما ستنظم رحلات خلال كل خميس وأحد نحو داكار- باماكو- كوتونو، ابتداء من 17 من الشهر الجاري.





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وحثت الخطوط الموريتانية الراغبين في السفر عبرها، على زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على "معلومات مفيدة تتعلق بشروط السفر التي تم وضعها من طرف السلطات في إطار التصدي لجائحة كوفيد - 19".