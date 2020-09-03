برلمانية: نظام اليوم الكامل في الجامعات يقلل عدد الطلاب حفاظا عليهم من كورونا

أشادت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بما أعلن عنه وزير التعليم العالى بشأن تطبيق نظام اليوم الكامل في العام الدراسي المقبل فى الجامعات.





وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يأتى فى إطار نظام التعليم المدمج والذى يجمع بين جزء يتمثل فى حضور المحاضرات وجزء اخر يتمثل فى التعليم عن بعد ، كما أنه سيساهم فى تقليل أيام الدراسة فى الأسبوع ، بحيث يتم تقسيم الدفعة على مجموعات خلال أيام الأسبوع.





وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان : هذا النظام سيسمح بحضور طلال الجامعات عدد ايام أقل ، وسيكون فى اليوم الواحد ساعات أكثر لتقليل تواجد طلاب الجامعات حفاظ على صحتهم من فيروس كورونا.





واختتمت: هذا النظام جيد فى ظل فيروس كورونا ويعتبر مسايرة لتطوير التعليم ، حتى نقلل أعداد طلاب الجامعات لأن الجامعات الحكومية بها أعداد كبيرة من الطلاب ، وبالتالى فلابد ان نعطى فرصة لعدد أقل من الطلاب داخل المحاضرة للإستفادة فى ظل وجود محاضرات مسجلة.





وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيجري العمل بنظام اليوم الكامل وعدم التواجد في كل أيام الأسبوع، والسماح بتدريس بعض المناهج عن بُعد أو افتراضيًا، مع وجود آلية واضحة للتدريب في الكليات العملية والتطبيقية.





وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، أن الوزارة عملت على مدار شهرين على خطة التعامل مع العام الدراسي المقبل.









وأشار إلى أن مصر انتهت من العام الدراسي الفائت في ظل عدم استطاعة بعض الدول القيام بهذا الأمر، على خلفية تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.









وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا اليوم الخميس، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، لإقرار الخطوات التنفيذية، ووضع الجدول الزمني الخاص بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية عن طريق استغلال الأراضى التى تملكها الجامعات فى المجتمعات العمرانية الجديدة.