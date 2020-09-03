AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: نظام اليوم الكامل في الجامعات يقلل عدد الطلاب حفاظا عليهم من كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:01 م
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى

أشادت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بما أعلن عنه وزير التعليم العالى بشأن تطبيق نظام اليوم الكامل في العام الدراسي المقبل فى الجامعات.


وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يأتى فى إطار نظام التعليم المدمج والذى يجمع بين جزء يتمثل فى حضور المحاضرات وجزء اخر يتمثل فى التعليم عن بعد ، كما أنه سيساهم فى تقليل أيام الدراسة فى الأسبوع ، بحيث يتم تقسيم الدفعة على مجموعات خلال أيام الأسبوع.


وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان : هذا النظام سيسمح بحضور طلال الجامعات عدد ايام أقل ، وسيكون فى اليوم الواحد ساعات أكثر لتقليل تواجد طلاب الجامعات حفاظ على صحتهم من فيروس كورونا.


واختتمت: هذا النظام جيد فى ظل فيروس كورونا ويعتبر مسايرة لتطوير التعليم ، حتى نقلل أعداد طلاب الجامعات لأن الجامعات الحكومية بها أعداد كبيرة من الطلاب ، وبالتالى فلابد ان نعطى فرصة لعدد أقل من الطلاب داخل المحاضرة للإستفادة فى ظل وجود محاضرات مسجلة.


وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيجري العمل بنظام اليوم الكامل وعدم التواجد في كل أيام الأسبوع، والسماح بتدريس بعض المناهج عن بُعد أو افتراضيًا، مع وجود آلية واضحة للتدريب في الكليات العملية والتطبيقية.

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، أن الوزارة عملت على مدار شهرين على خطة التعامل مع العام الدراسي المقبل.


وأشار  إلى أن مصر انتهت من العام الدراسي الفائت في ظل عدم استطاعة بعض الدول القيام بهذا الأمر، على خلفية تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا اليوم الخميس، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، لإقرار الخطوات التنفيذية، ووضع الجدول الزمني الخاص بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية عن طريق استغلال الأراضى التى تملكها الجامعات فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تحويل المدن الجامعية إلى أماكن عزل.. أزمة الطلاب المغتربين تهدد امتحانات الجامعات في ظل كورونا.. ومقترحات برلمانية بالتأجيل أو الاعتماد على الأبحاث

بعد دمج نظامي وجهًا لوجه والتعلم عن بعد.. تقليل نسبة الحضور والاعتماد الإلكتروني ضمن خطة التعليم للعام المقبل.. وإلزام الطلاب والأساتذة والعاملين بالإجراءات الاحترازية

بعد إعلان ملامح خطة التعليم الهجين.. الأعلى للجامعات: 50% منه إلكترونيا والآخر بالحضور .. والطلاب: الأنسب في ظل الظروف الراهنة

برلمانية تكشف مزايا الاستراتيجية الجديدة للتعليم في مصر بعد أزمة كورونا

خطة التعليم الهجين.. بث مباشر للمحاضرات و100 طالب في المدرج بحد أقصى

بعد أن أقرها الأعلى للجامعات.. خطة التعليم الهجين.. بث مباشر للمحاضرات و100 طالب في المدرج بحد أقصى.. تقليل أعداد المقبولين بالمدن الجامعية بنسبة 60% بسبب تخفيض نسبة الحضور

ترشيحاتنا

عقبة تؤجل سفر مؤمن زكريا لأمريكا لتلقي العلاج

عودة الأباتشي.. أول تعليق من كارتيرون في فوز الزمالك على بيراميدز

موعد ظهور رمضان صبحى فى بيراميدز

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري.. فيديو

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بختام تعاملات البنوك اليوم

ولي أمر: تسريب امتحان ACT سبع مرات ورصد المتورطين صوت وصورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أوفر.. زوجة تامر حسني بإطلالة جريئة

الإقامة ليلة واحدة في إسطبل للخيول.. فندق يقدم تجربة فريدة من نوعها لنزلائه.. شاهد

بفستان جرئ.. رانيا يوسف تثير الجدل في آخر ظهور لها