انا أسعد انسان فى الدنيا.. والد طالب الفريسكا يبكى على الهواء

دخل عبد الناصر راضى رجب والد الطالب إبراهيم عبد الناصر، الشهير بطالب "الفريسكا"،فى نوبة بكاء أثناء استضافته ببرنامج 90 دقيقة.





وأوضح راضى خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، تقديم الإعلامى معتز الدمرداش،أنه بعد نجاح نجله إبراهيم، وكتابته رغبات دخول كلية الطب، طلب منه النزول للعمل، معقبا:" اليوم اللى نزل فيه الشغل معايا الدكتور حاتم صوره الفيديو".





وأضاف والد طالب الفريسكا، أن نجله بدأ دراسة الصف الثالث الثانوى بعد انتهاء امتحانات الصف الثانى الثانوى بأسبوع واحد ليستطيع الالتحاق بكلية الطب.





وتابع والد طالب الفريسكا باكيا:"انا اسعد انسان فى الدنيا حاليا طول ما انا شايف ابني سعيد، وقت ما شوفت ابنى فى الفيديو بيقول كفاية ادخل طب عشان أفرح أبويا الكلمة أثرت فيا و انهرت من البكاء".



