مدير المستشفى الميداني: النظام الصحي قادر على استيعاب حالات كورونا بكل أشكالها

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وأضاف لصدي البلد ان الوضع تحت السيطرة بمعنى ان النظام الصحي قادر على استيعاب حالات كورونا بكل اشكالها وتعالج جميع مرضاها بالمجان دون أي مصاريف علاجية، موضحا أن المستشفى توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.