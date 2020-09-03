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تعليم

مدير المستشفى الميداني: النظام الصحي قادر على استيعاب حالات كورونا بكل أشكالها

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
قال الدكتور أسامة أشرف مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، إن المستشفى لم تشهد زيادة في معدل الدخول الطبيعي ، مشيرا إلى أن نسبة الشفاء كبيرة جدا.

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وأضاف لصدي البلد ان الوضع تحت السيطرة بمعنى ان النظام الصحي قادر على استيعاب حالات كورونا بكل اشكالها وتعالج جميع مرضاها بالمجان دون أي مصاريف علاجية، موضحا أن المستشفى توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.

يذكر أن المستشفى مجهز بأعلى مستويات التجهيزات، ويقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمه بالمستلزمات الطبية، منوها إلى أنه تم تخصيص ٤٥٠٠ متر لبناء المستشفى الميداني، وهذا يعتبر استكمالا للدور الذي  تقوم به المستشفيات الجامعية  للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه تم إنشاء المستشفى خلال 15 يوما.

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وأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، حيث رافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.

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