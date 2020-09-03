أحمد شيخو يكتب: تركيا والحرب الخاصة (2)

من أساليب الحرب الخاصة التركية:

1_قطع أي جسر أو إتصال للناس والمجتمعات مع القديم أو حتى مع حقيقة المجتمعات وتاريخهم:

وذالك بمحاولات تغييب العقل و ابتعاد الإنسان عن قيمه وتحقيق حالة التشتت والضياع وإبتعاد الإنسان عن تاريخه، وعدم معرفته من أين أتى وإلى أين يذهب وابتعاده عن بيئته باعتبار أن هناك صلة بين الإنسان وبيئته، وعدم التفكير بشكل مستقل والافتخار بالتقليد ولعل أوضح الأمثلة هي مدارس" إيبو" التي بنتها تركيا بغرض هذا الغرض وتطبيقها على الأطفال وخصوصًا من القومية الكردية.

2_إستخدام مثيرات العنف بشكل مستمر وممنهج كمثال حرب داعش والتفجيرات التي ارتكبتها الاستخبارات التركية ضمن تركيا بإسم داعش كما في مجزرة سروج 2015 بحق 33 شابًا من إتحاد الشبيبة الإشتراكيين وكذلك في مجزرة أنقرة التي زادت فيها عدد الشهداء من المدنيين المؤيدين لحزب الشعوب الديمقراطي عن 120 شخص. بالإضافة إلى عمل داعش ودعم أردوغان وحزب العدالة والتنمية لها في سوريا والعراق وإرتكابها المجازر بتشجيع وأوامر تركية بحق الإيزيديين في شنكال وكذلك في شمال سوريا وظهور قطع الرؤوس وحرق األشخاص وهم أحياء.





3_التركيز على النواحي التدميرية والعمل على نفسية التدمير دون البناء: وفرص الهروب منها دون الوعي معدومة ولدى تركيا وسائل كثيرة لإشعار الأخريين بدونيتهم وإعلاء العنصر التركي فنظرتهم إلى الشعوب المنطقة ومنهم الشعب العربي سلبية ويقولون أن الشعوب الأخرى أقل شانًا. وكل القوميات المتواجدة في تركيا هي غير موجودة في الدستور والعقل الفاشي التركي حيث قال أردوغان عن 30 مليون كردي بدون أية حقوق " إذا لم تفكر بهم فلا يوجد قضية كردية" بالإضافة إلى 7 ملايين عربي والأرمن والأبخازيين والألبان والأشوريين والبوسنيين والشركس والجورجيين والبلغار والغجر، واليونانيين والبونتس محرومون من أي حقوق واعتبار وأي واحد من هذه الأعراق والقوميات هم أتراك بلإكراه وغير ذلك مصيره السجن والقتل وأقرب مثال المحامية إبرو تيمتك وقبلهم المطربة هيلين بولوك.





4_محو الذاكرة وخاصة المجازر التي ارتكبوها بحق الشعوب، وجعلها عادية، وإقناع الشعوب بأنها لن تتكرر، على الرغم من أنهم يرتكبونها ويخططون لارتكابها يوميًا مرة أخرى. فمن يستطيع أن ينكر مجازر الأرمن وجازر سيفو وكذلك المجازر بحق الكرد في ديرسم ووادي زيلان وآمد أيام انتفاضة الشيخ سعيد بيران الكردي عام 1925م حتى أنه من الأهمية معرفة أن السلطات التركية كانت تحضر للهجمات والقضاء على القوى الكردية الفاعلة في تركيا في نفس الوقت التي كالنت تتفاوض معهم لحل القضية الكردية في أوسلو.





ولعل من أغرب الشواهد هي سرقة تركيا للأغاني الكردية في مؤسسة ( تي أر تي_TRT) التلفزيونية مع الحفاظ على اللحن وتغير الكلمات التي ترتبط وتمجد المجتمع الكردي وأخلاقه وترجمته وتركيبه وتقديمه مرة أخرى حتى يتم القضاء على الذاكرة الجمعية للمجتمع الكردي بغية تتركيه والقضاء على روح تماسكه. بالإضافة إلى منعهم كل الثقافات واللغات الأخرى.





6_تدمير القيم الاجتماعية للمجتمع ودفاعها الذاتية المحق عن وجودها وحرتها وكرامتها وتسميتها بالمثاليات والوطنيات الفارغة حتى تخلق جيل ونفسيات مهزومة ومستسلمة و تفتقر إلى الشرف والكرامة الوطنية. لذلك نرى البعض من شعوبنا يتعامل ويقيم علاقات إستراتيجية مع تركيا ضد شعبه ولعل الإخوان فاقدي الإنتماء الوطني وكذلك بعض الأحزاب الكردية أصبحت أداة لتدمير مجتمعاتها ومساعدة بالإضافة إلى المشاركة مع تركيا في تشويه الدول وكذلك تصفية حركات المقاومة التي تحمي مجتمعاتنا من أبادة الدولة التركية.





7_تحطيم إرادة الشعوب وجعلهم مشاهدين متابعين غير مشاركين فعليين في إدارة أوطانهم: ولعل ما تفعله تركيا في أماكن إحتلالها من عفرين وسرى كانية(رأس العين) و كرى سبي (تل أبيض) وإدلب والباب وجرابلس وإعزاز وكذالك مدن غرب ليبيا هي نماذج أن تركيا هي الحاكم الفعلي عبر تعينها ولاة أتراك أما المتعاونين معها فأدوارهم فقط مرتزقة إنكشاريين ومتممين ومطبلين للتركي السيد الوحيد . ولدى العقل التركي الهيمني قاعدة هو أن الشعوب الأخرى يجب أن يتم توزيعها ويجب ان لا يتواجد نسبة اكثر من 5 % منه في أي بقعة جغرافية حتى يتم صهره مع الايام وتتريكهم.





8_ بث خطاب الكراهية والعنف والتكبر على الآخرين وإعاقة وصول المعلومات الصحيحة إلى المجتمع التركي وسجن النشطاء والمعارضين فقط لوضعهم إعجاب على منشور على وسائل التواصل وبذلك العمل على خلق مجتمع نمطي متنمل يتغذى على المفاهيم والشعارات العنصرية والقوموية والإسلاموية.



