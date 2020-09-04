أحمد شيخو يكتب: تركيا والحرب الخاصة (3)

للحرب الخاصة ثلاثة استمالات:

الاستمالة العاطفية: وتشمل إيجاد مشاعر ملائمة لدى المتلقي عبر مخاطبة القيم والعواطف والقلوب، أو من خالل وضعه في جو سعيدعند استقبال الرسالة.

الاستمالة العقلية: وهى تستخدم المنطق والشواهد التجريبية لتأكيد الرسالة.

الاستمالة التخويفية: وهى تخاطب غريزة الخوف عند المتلقي.

ولعل المتابع للإعلام التركي يتبين حقيقة الاستمالات الثلاثة وبلغات الشعوب والمجتمعات المستهدفة فمن وكالة الأناضول إلى مؤسسة (تي ر تي_TRT) التلفزيونية وقنواتها الناطقة بالكردية والعربية والإنكليزية هم أدواة للحرب الخاصة.

قال هتلر ذات مرة : "إن أسلحتنا الإضطراب الذهني وتناقض المشاعر والحيرة والتردد والرعب الذي ندخله في قلوب األعداء، فعندما يتخاذلون في الداخل ويقفون على حافة التمرد والتردد وتهددهم الفوضى الإجتماعية تحين الساعة لنفتك بهم بضربة واحدة" ولعل تشبيه أردوغان وهتلر كأشخاص وهم يهددون محيطهم في كل الإتجاهات يسوى بين خطاباتهم النارية النازية والعثمانية الجديدة فيه الكثير من الصحة.

دعائم الحرب الخاصة التركية: الحرب النفسية والحرب الغير النظامية ( العمليات الخاصة) والإنقلابات العسكرية.

الحرب النفسية:

ويقصد بها العمليات المخططة الممنهجة التي تستهدف الحكومات والمنظمات والمجموعات والشخصيات والمجتمعات، وتلقنهم المعلومات والدلائل اللازمة، للتأثير على مشاعرهم وغرائزهم ومواهبهم وتصرفاتهم، من أجل حملهم إلى الأوضاع التي يراد لهم؛ وبقول آخر الحرب النفسية هي فن الإستيلاء على العقول.

وهي كل ما يوجه للعدو ما عدا القوة المادية . فهي صراع من أجل النفاذ إلى وعي المجتمع أو الشريحة المستهدفة (الخصم) من أجل التحكم بها وتوجيه مشاعرها وتفكيرها وممارساتها وهزيمتها من الداخل.

يتلخص أهداف ومبادئ الحرب النفسية في تحطيم الوحدة المجتمعية والنفسية، ببعثرة جهود القوى السياسية والسعي لتناحرهم والتشكيك في سلامتهم وعدالة الهدف أو القضية. وزعزعة الثقة بإحراز النصر وبقوة القوات المدافعة عن حقوق المجتمع و استغلال أية انكسارات بسيطة لدى القوات المدافعة في إضعاف عقيدته و تفتيت حلفاء الشعب وكسب الحايديين إلى جانبهم .

أدوات الحرب النفسية:

1_الدعاية السياسية: بإيجاد معارضة (صورية) داخل صفوف الشعب، تعمل لغير صالح الشعب وتخدم الدولة العميقة والسلطة ولعل حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وعدة أحزاب أخرى في تركيا تلعب هذا الدور كمعارضة صورية لأنها في القرارات التي كانت تتخذ في البرلمان التركية لإحتلال ليبيا وشمالي سوريا وشمالي العراق كانت هذه الأحزاب تؤيد سياسة أردوغان وسلطته مع الحركة القومية التركية، فقط الحزب الذي يمثل المعارضة الحقيقة هو حزب الشعوب الديمقراطيHDP الذي تم سجن رئيساه صلاح الدين داميرتاش وفيدان يوكساكداغ والعديد من نوابه ورؤساء البلديات ..

2_محاربة الإيديولوجية: بتشويه الفكر وتحطيم التماسك النفسي،وتمزيق مكونات الشخصية، كما تفعل بعض الأدواة من الأحزاب القوموية او الليبرالية أو بعض المنادين بالحداثة والمنظمات المدنية الفاقدين للمبادئ والقيم و الروح المجتمعية حيث يصرحون أن زمن الأيدولوجيات إنتهت وكذالك الأحزاب وأن كل واحد حر لوحده دون معرفته أو معرفته أن غرضه هو تصفية توحد وتماسك المجتمعات في مراحل النضال وسعيها للحرية والكرامة وإضعاف القوى الريادية مع العلم أن لا أحد يستطيع جمع المجتمعات في إطار واحد والمطلوب هي تفعيل طاقات المجتمعات في كل الأطر والمؤسسات التي تجمع وتنظم تلك الطاقات وبذالك تزداد قوة مناعة ومقاومة المجتعات الساعية إلى الحرية والعيش الكريم . في أن البعض الأخر يصرح بأن طرح مفاهيم الديمقراطية وتحقيق التعددية واللامركزية هو إعتداء على المقدسات وكأن كل مخالف هو كافر ومرتد.

-3_الشائعات : خلق بلبلة والتشكيك، كالتشكيك في قدرة المجتمع في إدارة ذاته والقول أننا لانستطيع مجابهة تركيا وتركيا قوية وعلى العالم مساعدتنا نحن وحدا لانقدر كل هذا الكلام هو تحقيق للحالة المرادة من قبل تركيا لهزيمة الدول والمجتمعات في نفوس أبنائها وبعدها يصبح غزوهم سهلة طالما تهيئ نفسيًا للهزيمة والإستسلام.

4_الإغتيالات وخلق الفتن والقلاقل: مثل قتل قادة الرأي والميدان والسياسة كما فعلت تركيا مع الشهيد طاهر ألجي في مدينة آمد(ديابكر) في باكور كردستان (جنوب شرق تركيا) والشهيد عيسى حسو والشهيدة هفرين خلف وعمر علوش في شمالي سوريا .

5_استخدام النزاعات: العرقية والطائفية والعشائرية ولعل ماحدث في دير الزور في الفترة الأخيرة وكذالك دفع تركيا وغيرها من القوى الدولية والإقليمية بإتجاه الفتن وإضعاف وحدة شعوب المنطقة في مناطق تواجد المشاريع التكاملية والديمقراطية هي لتمرير أجندتهم وتحقيق السيطرة والهيمنة لهم.

5_استخدام المنظمات: بشرائها ماليًا، عقائديًا وكذالك إستخدام المنظمات الإنسانية لتمرير مشاريع إستخباراتية مثل منظمة ( إي ها ها ) التركية وكذالك منظمة تيكا التركية اللتان تنشطان في أماكن وجود المنظمات الإرهابية مثل أماكن تواجد بوكو حرام وكذالك في أماكن القاعدة والنصرة في إدلب

6_التجسس والتلفيق والتزوير: بغرض الحصول على المعلومات، وكذالك التشهير بالشخصيات والقامات الوطنية والعارضة والمقاومة للدولة التركية. بغرض إضعاف تأثيرهم وكذالك خلق حالات الإرباك والتردد.

7_الضغط الإقتصادي والمائي: وذالك التلويح باستخدام العقوبات الإقتصادية وزيادة الفقر وسد الطريق امام المشاريع الصغيرة الخاصة ووضع اليد على ممتلكات المستهدفين وكذالك قطع المياه كما يفعله تركيا عن سكان محافظة الحسكة وتل تمر في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. بالإضافة إلى بناء مشروع السدود "غاب" وسد أليسو الذي يسبب الموت والجفاف وقتل الحياة في سوريا والعراق وإخفاء هوية المناطق الكردية في تركيا مثل أثار" حسن كيف" وغيرهم.

8_الإعتداء الجنسي والإغتصاب بحق المعارضين من الجنسين بغرض تحطيم الإنسان ومن ثم فرض حالة الإستسلام عليه بغية إستخدامه كأداة ضد المجتمع الذي ينتمي إليه المعارض. ولعل حالات الممنهجة ضمن المؤسسات التي تنشاها الدولة التركية وحتى ضمن مرتزقتها من ما يسمى" الجيش الوطني السوري" من الأغتصاب واللواطة وجهاد النكاح كلها وسائل حرب خاصة للمخابرات وللمحتل التركي لخلق العبد والإنكشاري التابع للسلطان التركي..

الحرب الغير النظامية (العمليات الخاصة): وهي العمليات العسكرية التي تعتبر "خاصة" (أي

غير تقليدية)، وتقوم بتنفيذها وحدات قوات خاصة مخصصة لها ولعل أهمها هي الأغتيالات والخطف أو التسبب في حالة مرادة كما قال رئيس الإستخبارات التركية في أحد التسجيلات المسربة في عام 2013 أنه يستطيع أن يخلق زريعة لمهاجمة شمالي سوريا خلال 15 دقيقة في أن يبعث بعدد من العناصر إلى الحدود السورية لقصف بعض المدن التركية وبذالك يتوفر المبرر لمهاجمة الكرد وشمالي سوريا.

ولعل إنشاء أردوغان لحراس الليل وكذالك للأجهزة الأمنية الموازية في إسطنبول وقبلهم من سنوات التسعينات إنشاء حراس القرى( الجردفان) هي من هذه الادواة للحرب الغير النظامية وربما كل حركات الاخوان المسلمين والإسلام السياسي ينشأ أجهزة خاصة غير نظامية حتى لو كانوا في السلطة فهم في حالة صراع مع المجتمعات والشعوب لأدواره العميلة والمضادة مع مصالح الشعوب وسعادتها وسلامتها .

ومن الممكن وضع ماشكله أردوغان من كتائب باسم السلاطين العثمانيين وما سمى الجيش الوطني السوري كمرتزقة وإنكشاريين جدد أيضاَ وحدات غير نظامية وأدواة حرب خاصة كونهم لايتقيدون بأية قوانيين ومعايير ويرتكبون الجرائم اليومية بحق الكرد السوريين وكذالك بحق الليبين وربما نشاهد تلك المرتزقة في دول مثل لبنان واليمن وربما في تونس والجزائر ودول أخرى .

الإنقلابات العسكرية: وهي دائما كانت حالة مرافقة للدولة التركية و للسلطات التركية فأردوغان إنقلب على أنتخابات 7 حزيران عام 2015 وكذالك إنقلب أردوغان على محادثات السلام مع الطرف الكردي عام 2015 وإنقلب أردوغان على نظام الحكم في تركيا وجعله رئاسيًا وكذالك على كل المحيطين وجيرانه وجعل صفر مشاكل إلى صفر أصدقاء ماعدا مشغليه والمستفيدين من مغامراته وإحتلالته مثل أمريكا وروسيا وبعض الدول الإقليمية.

وحتى أن إنقلاب 15 يوليو( تموز) عام 2016 تم بعلم أردوغان وإنقلب على كل المؤسسات وسجن مئات الألاف من المواطنيين الترك بتهم مصطنعة وزائفة.

المجتمع الطفل:

يتحدث المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي منذ عام 1979 تحت عنوان "الأسلحة الصامتة لخوض حرب هادئة"

عن إستراتيجيات للتحكم بالشعوب وترويضها لخدمة القوى والأطراف التي تو ّجه أدوات حربها الخاصة وتطبقها بشكل مرن أو خشن ويطرح مفهوم " المجتمع الطفل" وفي هذا، تستفيد الحرب الخاصة من دراسة سلوكيات الطفل السلبية" ليتم تطبيقها على المجتمع بأكمله، بالضغط للمرة الإولى،وبالمسايرة والإقناع الطوعي المستند إلى الإي حاء نحو الهدف المراد تطبيقه في المرة الثانية، وفي كلتا الحالتين يتحول المجتمع بعد سلسلة من العمليات النفسية التي من الصعوبة مواجهتها من قبل "المجتمع الطفل" إلى تطبيق نظرية "التخلية والتحلية" التي يترك فيها بعض عاداته الجيدة على حساب التحلي ببعض العادات والسلوكيات الجديدة الُمراد تطبيقها من قبل الحرب الخاصة.

ما هو المجتمع الطفل؟

هو المجتمع الذي يتقمص شخصية الطفل في تصرفاته وأسلوب حياته، حيث يتأقلم بسهولة مع كل شيء جديد بغض النظر عن فائدته أو ضرره، ويفرط في اللهو بينما يبتعد عن الإلتزام والمسؤولية، وهو اتكالي لدرجة التقزز، كما من السهولة بالنسبة له تقمص الشخصيات الغريبة، وهو شديد التقليد، متردد في اتخاذ أي قرار حينا أخرى، أي ليس لديه طريقة جيدة ً، ومتهورًا وأني واناني للأختيار والقرار، مخا لف لكل شيء، وطالب لكل شيء، استهالكي وليس لديه القدرة على التمييز بين الجيد والرديء، سريع االنفعال والنسيان، ليس لديه ما يؤرق فكره سوى الأشياء البسيطة، أما الأشياء والأفكار الكبيرة فيعتبرها عمل لمن هم أكبر منه، كما يتميز المجتمع الطفل بكثرة الحركة وعدم الإستقرار.

كما يتغير مزاجه بشكل متكرروليس لديه القدرة على التحكم في انفعاالته، وعديم الثقة بنفسه، ودائم الشكوى.

دون فائدة، معجب بشخصيته في سياق غروري غير مطلوب.

وبحسب كتب "سيكولوجيا الإنسان المقهور" فأن ثقافة الخوف التي تصدرها السلطات التركية عبر مؤسساتها او جيشها او عبر ادواتها هي التي تسمح بنشوء علاقات غير سويّة بين أفراد المجتمع، فكل شيء يتعرض للتشوية بل لليبوسة والجفاف والموت، وأن منظومة القيم االنسانية تتمزق على نحو متسلسل، فالحوار، والحب، والإبداع، والعاطفة،

فثقافة الخوف تسوق الجميع نحو الأسر الجماعي لمركز التبني.