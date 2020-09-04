بعد انتشار حوادث الكهرباء في الحر.. نصائح تحمي منزلك من الماس الكهربائي

تعتمد حياتنا على الكهرباء ، وقد ازداد هذا الاعتماد مع استمرارنا في البقاء في المنزل وسط الوباء . ولكن مثل معظم الأشياء ، يحتاج المرء إلى توخي الحذر الشديد مع الكهرباء والعديد من الأجهزة الكهربائية حيث يمكن أن تكون الحوادث الكهربائية قاتلة في بعض الأحيان.





قال سوراب جويل ، رئيس شركة Havells India: "غالبًا ما يفشل الناس في إدراك الخطر المحتمل الكامن في البنية التحتية لدائرة المباني لدينا. يمكن أن تؤدي عناصر مثل المقابس القديمة ، وأدوات الطاقة غير المعزولة جيدًا ، ومجموعات الأسلاك التالفة ، وما إلى ذلك إلى مخاطر كهربائية كبيرة وحوادث مميتة ".





إذن ، إليك بعض الطرق البسيطة لحماية منزلك وحياة أحبائك من المخاطر الكهربائية.





تأكد من تجنب التحميل الزائد للدائرة

قال جويل: "تم تصميم الدوائر الكهربائية للتعامل مع حمولة معينة ، وإذا لم يكن المقابس وقواطع الدائرة بالتقييم الصحيح ، فإن هذه الأجهزة ستفشل". مع زيادة اعتمادنا على الأجهزة الكهربائية ، فإننا نلجأ إلى استخدام أسلاك التمديد أو المقابس المتعددة التي قد تؤدي إلى زيادة تحميل الدوائر. لهذا السبب ، يجب على المرء التأكد من أن جميع الأجهزة الثقيلة متصلة بمقابس طاقة لها تصنيف محدد للأسلاك ، وأجهزة حماية مثبتة للتعامل مع الأعطال الناشئة.

تأكد من تثبيت أجهزة الحماية الأساسية

المطبخ والحمامات وركن المرافق الخاصة بك هي مناطق من المحتمل أن تتلامس فيها الكهرباء والماء. الماء والكهرباء مزيج قاتل وليسا بطريقة جيدة.

وقال: "من الضروري للغاية التأكد من أن جميع منافذ الكهرباء لديك محمية بواسطة RCCB (قاطع الدائرة الحالية المتبقية) - وهو جهاز للحماية من الأرض أو تسرب التيار المتبقي". هذه هي الأجهزة المنقذة للحياة التي تكتشف أي تسرب حالي في الدائرة وتقطع الاتصال على الفور.

تأكد من أنك على اطلاع دائم بأسلاك المنزل

تأكد من إجراء الصيانة في الوقت المناسب للأسلاك الكهربائية المنزلية جنبًا إلى جنب مع الأجهزة. حذر جويل من أن "الضغط المفرط / شد الأسلاك يمكن أن يؤدي إلى إتلاف العزل (تعريض الموصل) ، أو ضغط السلك الموصل ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة ويعرضك لخطر سيناريو غير مميز مثل حريق كهربائي ودائرة كهربائية قصيرة". ومع ذلك ، يضيف أيضًا أن التمديدات الكهربائية المنزلية تعتمد على الحمل الكهربائي المستخدم ونوعية الأسلاك بشكل عام. قال: "من الممارسات الجيدة ترقية الأسلاك الكهربائية في منزلك مع التصنيف الحالي الصحيح في حوالي 15-20 عامًا"



