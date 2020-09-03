بعد تكريمه من وزير العدل.. شقيق المستشار ابو الروس: المرحوم سعى لتحقيق العدالة الناجزة

أكد المستشار عبدالحميد احمد ابوالروس نائب رئيس مجلس الدولة أن تكريم المستشار عمرو مروان وزير العدل لشقيقة المرحوم المستشار مصطفى ابوالروس نائب رئيس مجلس الدولة ضمن المتميزين من شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وسام على صدره .





وأضاف فى تصريحات لصدى البلد:" تختلجنى مشاعر عدة بشان التكريم اليوم الاولى الفخر بان التكريم يعكس حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تكريم القضاه والثانية الامتنان لمعالى المستشار عمر مروان وزير العدل بهذه اللفتة التى وعد بتكرارها كل عام".





وتابع تصريحاته قائلا:" أما الشكر الثالث لدولة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار طه كرسوع الأمين العام وكافة القيادات على روح الوفاء بتكريمهم لاخى المرحوم المستشار مصطفى ابوالروس على تفوقه وانجازه بمجلس الدولة خاصة وأنه بذل مجهود كبير لتحقيق العدالة الناجزة".





وقال:"لقد توفى اخى اثر حادث بالإسكندرية فى 29 يناير الماضى ويشاء الله أن تكون الوفاة بعد أن أتم إنجازه الشهرى من الأحكام واخى المستشار مصطفى كان أحد قضاة مجلس الدولة الذى انتقل للعمل به بعد تعيينه بالنيابة العامة ليترقى بين جنباته حتى وصل إلى منصب نائب رئيس مجلس الدولة قبل وفاته بمدة وجيزة".





وانهى تصريحاته قائلا:" انا نيابة عن عائلة ابوالروس هذه العائلة القضائية التى انتمى إليها واخى المستشار محمد احمد ابوالروس نائب رئيس مجلس الدولة وكافة القضاة بالعائلة بكافة ربوع الجمهورية نحتسبه عند الله من الشهداء وندعو المولى أن يلحقنا به فى الفردوس الاعلى اميييين".





وكان المستشار عمرو مروان وزير العدل كرم المتميزين من شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، اليوم الخميس بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، وعدد من قياداتها، في حفل أقيم بفندق الماسة بمدينة نصر .