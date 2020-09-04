مياه الإسكندرية تحذر من البناء المخالف: العدو الأول للجميع .. فيديو

أشاد أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بمشروع محور المحمودية الذى تم افتتاحه قائلا:" ليس شارع مرورى فقط ولكن محور تنموي هام".





وأوضح جابر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مانشيت المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز تقديم رانيا هاشم، محور ربط شرق وغرب وجنوب المدنية مما يساهم فى سيولة مرورية كبيرة، إضافة إلى أنه يوفر آلاف فرص العمل للشباب.





وأكد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه مع بدء العمل فى مشروع محور المحمودية تم حل العديد من مشاكل شبكات المياه والصرف، إضافة إلى زيادة عدد من خطوط المياه.





وحذر من استمرار مخالفات البناء لأنها العدو الأول لشركات المياه والصرف والكهرباء، لان زيادتها تمثل زيادة على الطلب فى هذه الخدمات التى لم يخطط لها.



