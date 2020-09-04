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رياضة

أحمد عيد: فوز الزمالك على بيراميدز دفعة قوية قبل مواجهات إفريقيا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد أحمد عيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن الفوز على بيراميدز اليوم في الدوري الممتاز سيمنح الزمالك دفعة معنوية قوية قبل مباريات دوري أبطال أفريقيا المقبلة خاصة أن المنافس كبير ويملك من الطموحات والإمكانات الكثير.

وأضاف عيد بعد المباراة أن الفوز على بيراميدز مهم لأن الجميع يعلم أن الفريق يستعد لمباريات دوري أبطال إفريقيا لأن الفوز باللقب القاري هو هدفنا كلاعبين وجهاز فني.

وأوضح لاعب الزمالك الشاب أن الهدف القادم للفريق هو مباراة طلائع الجيش وإن كانت الأولوية الأكبر لبطولة إفريقيا التي نأمل في التتويج بها.

وأعرب أحمد عيد عن شعوره بالسعادة بعد المستوى الذي ظهر عليه ضد بيراميدز.

وحقق الزمالك فوزا مستحقا على حساب بيراميدز بهدفين دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين اليوم بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.
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