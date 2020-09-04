إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة بالساحل

أمرت جهات التحقيق، الجهات المختصة بوزراة الصحة باعداد تقرير مفصل عن حالة 3 اطنان مقطعات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم ضبطها ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمنطقة الساحل، واعدامها فور الانتهاء من ذلك





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول المدير الممسئول عن الثلاجة ونشاطه.





وكان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط (3 أطنان مقطعات لحوم – كبدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمى.





وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الساحل.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



