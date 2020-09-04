أمن القاهرة يوجه رسالة تحذيرية لقائدي السيارات بشأن الملصق الإلكتروني

حس مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة المواطنين على سرعه التقدم إلى وحدات المرور التابع لها للحصول وتركيب الملصق الإلكترونى قبل ٢٠ أكتوبر القادم .





وحذر المصدر المواطنين من غرامة عدم تركيب الملصق التى تصل إلى ٤ الاف كحد أدنى و٨ الاف جنيه كحد أقصى .





وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا نفت ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " بشأن مدة المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 30/4/2021 .





وأكدت الوزارة فى البيان عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلًا ، مشيرًا إلى إستمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لإستقبال المواطنين لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم خلال المهلة المحددة التى تنتهى فى 20/10/2020م .



