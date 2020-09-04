AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمن القاهرة يوجه رسالة تحذيرية لقائدي السيارات بشأن الملصق الإلكتروني

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:57 ص
تركيب الملصق الالكترونى
تركيب الملصق الالكترونى
Advertisements
كتب محمد صبري
حس مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة المواطنين على سرعه التقدم إلى وحدات المرور التابع لها للحصول وتركيب الملصق الإلكترونى قبل ٢٠ أكتوبر القادم .

وحذر المصدر المواطنين من غرامة عدم تركيب الملصق التى تصل إلى ٤ الاف كحد أدنى و٨ الاف جنيه كحد أقصى .

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا نفت ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " بشأن مدة المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 30/4/2021 .

وأكدت الوزارة فى البيان عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلًا ، مشيرًا إلى إستمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لإستقبال المواطنين لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم خلال المهلة المحددة التى تنتهى فى 20/10/2020م .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

٣ أشهر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني.. ووحدات المرور بالقاهرة تواصل استقبال المواطنين.. صور

الداخلية تعلن انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني في 20 أكتوبر 2020

مرور القاهرة: ٢٠ أكتوبر آخر موعد لتركيب الملصق الإلكترونى والغرامة تصل لـ٨ آلاف

رسالة هامة من الداخلية لـ مالكى المركبات بسرعة التوجه للمرور قبل 20 أكتوبر

الداخلية لقائدي المركبات: سارعوا إلى تركيب الملصق الإلكتروني قبل 20 أكتوبر|فيديو

مهلة تركيب الملصق الإلكتروني اقتربت.. الداخلية: مد ساعات العمل بوحدات المرور حتى 8 مساء

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس معلقا بعد فوز الزمالك: التايم لاين نايم

لمنع التلاعب..عدة نصائح تمكنك من شراء ذهب مضمون..فيديو

سورة الكهف.. هذا ما يحدث لك إذا حفظت عشر آيات منها

صدمة لـ الزمالك.. الترجي التونسي يعلن تجديد عقد الهوني لمدة 3 مواسم

الخديعة الكبرى .. إعلامية تكشف مصدر صناعة كورونا وحقيقة الموجة الثانية

بفستان جرئ.. رانيا يوسف تثير الجدل في آخر ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه