لو مش بتشرب مياه .. 6 طرق لحماية جسمك من الجفاف





يحدث الجفاف عندما يكون هناك خلل في الكمية الإجمالية للماء في الجسم. هذه الحالة ، على الرغم من شيوعها ، تحدث عندما يتجاوز فقدان الماء المجاني كمية المياه المجانية ، عادةً بسبب التمارين أو الأمراض أو ارتفاع درجة حرارة البيئة. تجفيفيمكن أن يكون ضارًا بصحة الفرد لأنه لا يؤثر فقط على عملية التمثيل الغذائي ، بل يؤثر أيضًا على الكبد والكلى ويمكن أن يؤدي إلى العديد من مشكلات الجهاز الهضمي الأخرى.





إذا كنت تعاني أيضًا من الجفاف ، فلدينا بعض العلاجات المنزلية التي ستثبت أنها مفيدة ، مجاملة بريتي تياجي ، مدرب الصحة الرئيسي وأخصائي التغذية ومؤسس MY22BMI. يجب على الرياضيين ورواد الجيم والأطفال الذين يكبرون أن يضيفوا رشة من ملح الهيمالايا ورشة من الليمون إلى مياههم. سيساعد ذلك على توليد الإلكتروليتات المسؤولة عن ترطيب الجسم في الماء.





* تساعد إضافة الخيار أو ماء الورد إلى زجاجة الماء في الحفاظ على البرودة والرطوبة في أيام الصيف الحارة. يعتبر الخيار وماء الورد من أفضل عوامل التبريد التي يمكن إضافتها إلى مياه الشرب العادية.





* يعتبر شرب الماء المغلي والمبرد إلى درجة حرارة الغرفة الأفضل. يعد شرب الماء بعد الانتهاء من حمام الماء الساخن الطويل أو السباحة أمرًا ضروريًا لأن الجسم يحتاج إلى إعادة ترطيب بعد هذه الأنشطة.





* بدلًا من الاعتماد فقط على الماء لاحتياجاتك من الماء ، يمكنك تناول الفواكه والخضروات الطازجة ذات المحتوى المائي العالي ، مثل - الخيار ، والفجل ، والفراولة ، والبطيخ ، والشمام ، والفواكه الحمضية ، إلخ.









* الأعشاب مثل البابونج وعرق السوس (موليثي) والتولسي ومسحوق الكمون ومسحوق الكزبرة ومسحوق الشمر عند تناولها مع كوب من الماء الفاتر تساعد.





* تجنب الإفراط في تناول الشاي والقهوة والحلويات والأطعمة المقلية والكحول.





* تجريب للحصول على التمثيل الغذائي الجيد . إنها حاجة الساعة.