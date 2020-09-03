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رياضة

بيع اللاعب خَيار مطروح.. اتجاه فى الأهلي لتجميد كهربا .. تفاصيل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:41 م
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن هناك اتجاها لتجميد محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حتي نهاية الموسم الجاري.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "هناك اتجاهين داخل النادي الأهلي الاتجاه الأول يقول إن اللاعب اعتذر والفريق يحتاجه خلال بطولة أفريقيا وخاصة أن مباراة الوداد ستكون أهم محطات الفريق هذا الموسم".
 
وأضاف: "الاتجاه الثاني يأتي من جانب لجنة التخطيط وهو بأن ما حدث لا يجوز ويجب تجميد اللاعب حتي نهاية الموسم كما أنهم يرغبون فى بيعه خلال الفترة المقبلة".
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