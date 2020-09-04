أخبار التوك شو .. بكري: المهندسون المرتشون ورؤساء الأحياء سبب مخالفات البناء.. خبير: القضاء على كورونا مرتبط بتطعيم العالم كله في نفس الوقت .. الاقتصاد المصري ضمن أقوى الاقتصادات في العالم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

وأشاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه من الصعب أن يكون سعر المتر بالمناطق الفقيرة 2000 جنيه أو أكثر، مشيرا إلى أن المواطنين لا يستطيعون توفير المبالغ الكبيرة في تلك المناطق.

وأضافت مها طلعت – خلال لقاء خاص لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أننا نرصد نسب الزيادة في إصابات ووفيات كورونا بشكل مستمر، مؤكدة أن أى زيادة فى الحالات الوبائية بكورونا لا يمكن اتخاذ قرار عودة الحياة بها حاليا.

قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط للمنع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة توصي بعودة الحياة لطبيعتها وخاصة في المدارس مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب مع عودة المدارس.

قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط للمنع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة توصي بعودة الحياة لطبيعتها وخاصة في المدارس مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب مع عودة المدارس.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" تقديم الإعلامى معتز الدمرداش، أنه بالرغم من انخفاض أعداد الإصابات، لكن الاستمرار واجب، لافتا إلى أنه إلى الآن لم يتم اكتشاف لقاح رسمى لفيروس كورونا.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيجري العمل بنظام اليوم الكامل وعدم التواجد في كل أيام الأسبوع، والسماح بتدريس بعض المناهج عن بُعد أو افتراضيًا، مع وجود آلية واضحة للتدريب في الكليات العملية والتطبيقية.





وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، أن الوزارة عملت على مدار شهرين على خطة التعامل مع العام الدراسي المقبل.