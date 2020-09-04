أخبار التوك شو .. بكري: المهندسون المرتشون ورؤساء الأحياء سبب مخالفات البناء.. خبير: القضاء على كورونا مرتبط بتطعيم العالم كله في نفس الوقت .. الاقتصاد المصري ضمن أقوى الاقتصادات في العالم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إنه يجب على المحافظين مراعاه الطبقة الفقيرة وتخفيض سعر المتر للتصالح في المخالفات بالمناطق الفقيرة.
وأشاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه من الصعب أن يكون سعر المتر بالمناطق الفقيرة 2000 جنيه أو أكثر، مشيرا إلى أن المواطنين لا يستطيعون توفير المبالغ الكبيرة في تلك المناطق.
قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط للمنع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة توصي بعودة الحياة لطبيعتها وخاصة في المدارس مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب مع عودة المدارس.
وأضافت مها طلعت – خلال لقاء خاص لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أننا نرصد نسب الزيادة في إصابات ووفيات كورونا بشكل مستمر، مؤكدة أن أى زيادة فى الحالات الوبائية بكورونا لا يمكن اتخاذ قرار عودة الحياة بها حاليا.
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة، ضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.
وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" تقديم الإعلامى معتز الدمرداش، أنه بالرغم من انخفاض أعداد الإصابات، لكن الاستمرار واجب، لافتا إلى أنه إلى الآن لم يتم اكتشاف لقاح رسمى لفيروس كورونا.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيجري العمل بنظام اليوم الكامل وعدم التواجد في كل أيام الأسبوع، والسماح بتدريس بعض المناهج عن بُعد أو افتراضيًا، مع وجود آلية واضحة للتدريب في الكليات العملية والتطبيقية.
وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، أن الوزارة عملت على مدار شهرين على خطة التعامل مع العام الدراسي المقبل.
قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر والاقتصادى ، دائما ما يتم انتقادي من الكثيرين بأننى متشائم ولا أقول إلا الأخبار غير السعيدة مؤكدا أنني كحامل رسالة يجب أن اقول الحقيقة والحقيقة أن كورونا لا يزال فى بدايته وسيكون هناك جولات وجولات من كورونا.
وأضاف أبو غزالة خلال مداخلة لبرنامج آخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أننا سنعيش مع وباء كورونا لسنوات مشيرا إلى أن الحديث عن مضادات ولقاحات يتم تصنيعها ما هي إلا فرصة عمل تجارية للدول.
قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي ان الإقتصاد المصري ضمن أقوى الإقتصادات في العالم، وفقا للدراسات التى تطلقها مراكز الابحاث فى العالم.
وأضاف أبو غزالة خلال لقاء له لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه يوجد تقرير موثق من الجهات المعنية فى الاقتصاد بأن الاقتصاد المصري سيكون الثامن عالميا، مشيرا إلى أن هذا التقرير عندما أصدر كانت تركيا تسبق مصر، قائلا: انني مختلف في الرأي لأن الإقتصاد التركي يعاني وسيعاني.
قال المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، إن ما حدث في مصر للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك وكذلك ما سمي بثورات الربيع العربي يعتبر ثورة ملونة، ونفس الأمر لما يحدث الآن في أمريكا.
وأضاف "دوجين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية TeN"، أن أمريكا التي تعتبر من الدول المصدرة للثورات الملونة لم تنج منها، لافتًا إلى أن الثورات الملونة أصبحت سلاحًا حاليًا ضد كل من يتخذ موقفًا مؤيدًا لليبرالية.
كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، طريقة تعامل الزوجة مع زوجها من أجل كسب ثقته واستمرار حالة الحب والإعجاب بينهم.
وقدمت رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة"، مجموعة من النصائح للسيدات المتزوجات.
عرضت فضائية " إكسترا نيوز "، لقطات حية ترصد مواصلة أعمال البحث عن المفقودين في انفجار مرفأ بيروت.
ومن جانبه قال اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني الأسبق أشرف ريفي، إن لبنان لن يقبل بأي حل ترقيعى لا يلبي شروط التغيير الحقيقية لواقع لبنان المرير، لافتًا إلى أن إنقاذ لبنان يبدأ بمكافحة الفساد واسترداد السيادة التى تسيطر عليها حزب الله.
انفجرت فى العياط.. هيدى كرم تحكى موقف أبكاها فى طفولتها
قالت الفنانة هيدى كرم ، مقدمة برنامج راجل واتنين ستات، إنها تعانى من ضعف النظر منذ الطفولة حتى قامت مؤخرا بعمل "ليزك" عملية تصحيح إبصار"، لافتة إلى أن عائلتها أيضا كانت تعانى من هذا الأمر.
وكشفت "كرم" خلال تقديمها حلقة راجل واتنين ستات والمذاع عبر فضائية ON ، أنها منذ طفولتها تعانى من ضعف النظر قائلة "أنا عمشة وبحسس ونظرى ضعيف من صغرى" يصل سالب 7".