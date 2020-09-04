سر التقاط الصورة الرباعية مع أبناء وأحفاد فيلم سكر هانم .. فيديو

كشفت سمية عبد المنعم ابراهيم نجلة الفنان عبد المنعم ابراهيم، سر الصورة الرباعية مع أبناء وأحفاد أبطال فيلم سكر هانم .
وقالت سمية عبد المنعم ابراهيم في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" المخرج خالد جلال عرض مسرحية سكر هانم في سينما مصر وكان يكرم أبطال الفيلم ".
ومن جانبها قالت ميريت عمر الحريري ابنة الفنان عمر الحريري :" كنا قاصدين التقاط صورة رباعية مع ابناء واحفاد ابطال الفيلم بنفس ترتيب صورة جمعت أبطال فيلم سكر هام في الفيلم الأصلي ".
وتابعت ميريت عمر الحريري:" زمان لما كنت صغيرة مكنتش بحب الفيلم لأن والدي كان عاقل ورزين ووجدت والدي في دور غير شخصيته الحقيقة ولكن نظرتي تغيرت بعد النضج ".