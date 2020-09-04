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سر التقاط الصورة الرباعية مع أبناء وأحفاد فيلم سكر هانم .. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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هاني حسين
كشفت سمية عبد المنعم ابراهيم نجلة الفنان عبد المنعم ابراهيم، سر الصورة الرباعية مع أبناء وأحفاد أبطال فيلم سكر هانم .

وقالت سمية عبد المنعم ابراهيم في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  المخرج  خالد جلال عرض مسرحية سكر هانم في سينما مصر وكان يكرم أبطال الفيلم ".

ومن جانبها قالت ميريت عمر الحريري ابنة الفنان عمر الحريري :" كنا قاصدين التقاط صورة رباعية مع ابناء واحفاد ابطال الفيلم بنفس ترتيب صورة جمعت أبطال فيلم سكر هام في الفيلم الأصلي ".

وتابعت ميريت عمر الحريري:"  زمان لما كنت صغيرة مكنتش بحب الفيلم لأن والدي كان عاقل ورزين ووجدت والدي في دور غير شخصيته الحقيقة ولكن نظرتي تغيرت بعد  النضج ".
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