تنسيق الجامعات 2020..فتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد بألسن عين شمس ..الأحد المقبل

أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس، عن فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، بداية من يوم الأحد الموافق ٦ من سبتمبر الجاري.





وقالت الدكتور سلوي رشاد عميد كلية الالسن جامعة عين شمس أنه يجب على الطلاب اللذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للإلتحاق بالكلية التوجه الي الكلية يوم الأحد الموافق ٦ من سبتمبر الجاري، و لمدة اسبوع ماعدا الجمعة والسبت من الساعة التاسعة حتى الثانيه ظهرا لتقديم ورقة الرغبات و اتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية، و شددت على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم الإلتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.





وأشارت عميدة كلية الألسن إلى أنه يجب علي الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكليه، و استكمال البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعدة اتحاد الطلاب، ثم تسليم الورقه لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح ، صورة من شهاده الثانوية العامة، صورة من شهادة الميلاد.



