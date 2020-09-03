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الإبراشي: بعض المدرسين حولوا التعليم إلى سيرك لجذب الطلاب واستنزاف أولياء الأمور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:46 م
وائل الابراشي
وائل الابراشي
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عبد الخالق صلاح
انتقد الإعلامى وائل الإبراشى، طريقة اعتماد بعض المدرسين، فى استخدام طرق غير مقبولة من أجل جذب أكبر عدد من الطلاب للدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن التنافس على اجتذاب الطلاب للدروس الخصوصية يهدد النشء ومستقبلهم، وشاهدنا من استعان براقصة فى شرحه وآخر اعتمد أغانى المهرجانات ومنهم من جذب القطط والكلاب والقرود".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المدرسة والمدرس مجتمع متكامل يشكل وعى الأجيال والنشء، وترسخ بهم قيم الوطنية والمجتمع المترابط،  وليست الطرق "السيركية"، التى نشاهدها الآن.

وشدد "الإبراشى"، على أن طريقة محمد رضوان، مدرس علم نفس الذى يستخدم القرود والكلاب فى شرح مادته، جعلت التعليم تحول إلى سيرك، قائلا: "التعليم تحول إلى سيرك وفى النهاية وكل ذلك على جثة التعليم واستنزاف جيوب الأهالى".
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