الإبراشي: بعض المدرسين حولوا التعليم إلى سيرك لجذب الطلاب واستنزاف أولياء الأمور

انتقد الإعلامى وائل الإبراشى، طريقة اعتماد بعض المدرسين، فى استخدام طرق غير مقبولة من أجل جذب أكبر عدد من الطلاب للدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن التنافس على اجتذاب الطلاب للدروس الخصوصية يهدد النشء ومستقبلهم، وشاهدنا من استعان براقصة فى شرحه وآخر اعتمد أغانى المهرجانات ومنهم من جذب القطط والكلاب والقرود".





وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المدرسة والمدرس مجتمع متكامل يشكل وعى الأجيال والنشء، وترسخ بهم قيم الوطنية والمجتمع المترابط، وليست الطرق "السيركية"، التى نشاهدها الآن.



