حبس عاطل لاتجاره في الحشيش بحلوان

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "حشيش" بدائرة قسم شرطة حلوان.





وأمرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وكلفتها باعداد تقرير مفصل عن خواص المضبوطات.





وكانت قد تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، من القبض على عاطل قبل ترويج كمية من الحشيش على المتعاطين بدائرة القسم.





وكشفت التحريات التي أجراها النقيب أحمد ابو بكر، معاون مباحث قسم حلوان، عن قيام الدعو "وليد محمد"، 23 سنة، عاطل ومقيم عزبة الوالدة، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل مسكنه مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وعثر بحوزته على طربتين حشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبسؤاله اقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لسهولة الوصول للعملاء، والمبلغ المالي متحصلات البيع.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.