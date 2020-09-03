ناقد فني: نجيب محفوظ كان يحب شادية وسعاد حسني

قال يوسف القعيد الكاتب والروائي، إن صداقته بالأديب الراحل نجيب محفوظ، بدأت في عام 1965، حيث كان دائم المكوث في مقهي "ريش" بوسط البلد.





وتابع خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه كان دائمًا ما يهوى السير على الأقدام، إلا أنه وبعد محاولة اغتياله أصبح من الصعب عليه السير على الأقدام مرة أخرى، موضحا أنه لا يوجد أي من أصدقاء "محفوظ" قد حضروا إلى منزله إلا في 12 أكتوبر 1988 يوم حصوله على نوبل لا غير.





وفي السياق ذاته قال الناقد الفني "أيمن الحكيم"، إن علاقة نجيب محفوظ فى السينما مرت بأربع مراحل، هى مشاهد، وكاتب سيناريو، ورواياته التي تحولت للسينما، ورقيبا على السينما.





وتحدث أيمن الحكيم، عن تقديم السينما العالمية لرواية زقاق المدق، قائلا إن نجيب محفوظ كان يحب شادية وسعاد حسنى"، موضحا أن الفنان الراحل نور الشريف قدم 12 فيلما من أعمال نجيب محفوظ.



