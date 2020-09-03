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أخبار العالم

الدوحة تواصل خيانتها.. وثائق تكشف خططا حوثية برعاية قطرية لضرب دولة خليجية جديدة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:59 م
قطر تمول الحوثين
قطر تمول الحوثين
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محمود نوفل
كشفت صحيفة "دي برسه" النمساوية، عن مواصلة قطر خيانتها وعمالتها ضد الأمة العربية وعلي رأسها المملكة العربية السعودية، مشيرة في وثائق يملكها العميل الاستخباراتي المعروف عالميا باسم "جايسون جي"، إلى أن الدوحة "تمول أنشطة الحوثيين في اليمن، بما فيها الهجمات الأخيرة على السعودية".

وذكرت الصحيفة النمساوية أان "الملف الذي يملكه جايسون جي يحوي وثائق عن تمويل قطر للحوثيين في اليمن، وأنشطة هذا التنظيم الإرهابي، بما فيها الهجمات الأخيرة لطائرات بدون طيار على السعودية".

وأوضحت الصحيفة، في تحقيقها الذي اطلعت "العين الإخبارية" عليه، أن "الجمعة الماضي، وقع هجوم بطائرة مسيرة، وبعدها بساعات وقع هجوم آخر، والهجومان استهدفا مدينة نجران السعودية على الحدود مع اليمن".

وقالت الصحيفة، في تحقيقها الذي أجراه مراسلها في برلين ألكسندر بوهلر: كما أن آخر هجوم وقع يوم الأحد، واستهدف مطار أبها في السعودية  ولكن قبل أن تطلق الطائرات المسيرة قنابلها، نجحت دفاعات الجو السعودية في إسقاطها جميعا".

وتابع جايسون جي: "كنت أملك معلومات عن هذه الهجمات قبل حدوثها ولكن هناك مؤشرات ملموسة على وقوع هجمات أخرى مماثلة خلال الفترة المقبلة".

ووفق الملف الذي يملكه جايسون، فإن "التكنولوجيا التي يستخدمها الحوثيون في هذه الطائرات المسيرة، إيرانية بالأساس". 

وأضاف أنه "يمكن إعادة بناء النوع الدقيق للطائرة بدون طيار من خلال الحطام، وتسمى شهيد 129. وهذه الطائرة هي نسخة طبق الأصل من الطائرة الأمريكية (بريداتور)".

ووفق ماذكره الملف الإستخباراتي ، فإن الحرس الثوري الإيراني يستخدم هذه الطائرة، التي يبلغ طولها 8 أمتار، على الحدود البرية وفي سوريا، ويسلحها بقنابل انزلاقية.

ووفق جايسون جي، فإن الخطر لم يعد موجها فقط ضد السعودية، لافتا إلى أن البحرين التي تقع على طرق الملاحة الدولية، هي الهدف التالي للهجمات.

وأبانت معلومات جايسون أن "قطر تمول الحوثيين وهجمات التنظيم ضد السعودية، بجانب تمويلها لحزب الله اللبناني والإخوان الإرهابية".
جايسون جي، وهو عميل استخباراتي سابق خدم لمدة 16 عاما في جهاز استخباراتي غربي، وكان جزءا من عملية سرية في الدوحة بين عامي 2016 و2017 استطاع خلالها جمع المعلومات التي يملكها عن أنشطة قطر المشبوهة في الشرق الأوسط.
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