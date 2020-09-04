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رياضة

مجدي عبدالغني: "كهربا" أقحم نفسه فى الأزمات بانتقاله للأهلي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:18 ص
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن ما فعله محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق القلعة الحمراء، لا يجوز على الإطلاق، موضحًا أنه يجب على مسؤولي النادي اتخاذ موقف صارم ضد اللاعب.

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "علاقتي بـ"كهربا" جيدة واللاعب يقوم باستشارتي، وما حدث منه ضد زملائه ومدير الكرة لا يجوز ويجب اتخاذ موقف صارم ضده من جانب إدارة النادي، وكنت أتمنى احترافه بدلًا من انتقاله إلى الأهلي".
 
وأضاف: "كهربا أقحم نفسه فى مشاكل الفيفا والغرامات والسوبر المحلي وكل ذلك أثر على مستواه، وعندما كان فى اتحاد جدة حقق نجاحات وأيضًا فى الزمالك، ولكنه الآن يقوم بأفعال غير طبيعية بسبب الضغط العصبي".
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