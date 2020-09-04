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توك شو

أخبار التوك شو..السجيني: لا "أثر رجعي" في التصالح بـ مخالفات البناء.. التعليم العالي: تطبيق نظام اليوم الكامل في العام الدراسي المقبل.. مستشار الرئيس: تقسيم الطلبة على أيام الأسبوع سيناريو مطروح

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:29 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

السجيني: لا "أثر رجعي" في التصالح بـ مخالفات البناء
قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء صادق عليه البرلمان بعد مفاوضات مستفيضة وجاء دور لجنة الإدارة المحلية عندما وجدنا مشكلة في تطبيق التشريع والفهم الخاطئ له .

قال المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، إن ما حدث في مصر للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك وكذلك ما سمي بثورات الربيع العربي يعتبر ثورة ملونة، ونفس الأمر لما يحدث الآن في أمريكا.

قال المهندس ناصر أمين رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات كارجاس إن الغاز موجود في السيارات منذ 25 سنة بمصر وهو الأكثر أمانا، مشيرا إلى أن هناك شريحة كبيرة تلجأ لتحويل سياراتها للعمل بالغاز.

قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة توصي بعدم إرتداء الأطفال دون 5 سنوات للكمامة.

دخل عبد الناصر راضى رجب والد الطالب إبراهيم عبد الناصر، الشهير بطالب "الفريسكا"،فى نوبة بكاء أثناء استضافته ببرنامج 90 دقيقة.

قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط للمنع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة توصي بعودة الحياة لطبيعتها وخاصة في المدارس مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب مع عودة المدارس.

قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط لمنع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية توصي بعودة الحياة لطبيعتها وخاصة المدارس ويجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب مع عودة المدارس.

كرم جبر: المهنية والموضوعية أفضل وسيلة للدفاع عن مصر داخليا وخارجيا
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الهدف من ندوة "الإعلام وقضايا الأمن القومي" التي تم عقدها اليوم، كيفية تناول وسائل الإعلام قضايا الأمن القومى فى ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية من وسائل إعلام معادية، وقنوات مسيئة تتناول الشأن المصري على غير الحقيقة.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيجري العمل بنظام اليوم الكامل وعدم التواجد في كل أيام الأسبوع، والسماح بتدريس بعض المناهج عن بُعد أو افتراضيًا، مع وجود آلية واضحة للتدريب في الكليات العملية والتطبيقية.

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الهدف من ندوة "الإعلام وقضايا الأمن القومي" التي تم عقدها اليوم، هو كيفية تناول وسائل الإعلام قضايا الأمن القومى فى ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية من وسائل إعلام معادية، وقنوات مسيئة تتناول الشأن المصري على غير الحقيقة.

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة، ضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.
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