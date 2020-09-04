أخبار التوك شو..السجيني: لا "أثر رجعي" في التصالح بـ مخالفات البناء.. التعليم العالي: تطبيق نظام اليوم الكامل في العام الدراسي المقبل.. مستشار الرئيس: تقسيم الطلبة على أيام الأسبوع سيناريو مطروح

قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط لمنع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية توصي بعودة الحياة لطبيعتها وخاصة المدارس ويجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب مع عودة المدارس.





قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الهدف من ندوة " الإعلام وقضايا الأمن القومي" التي تم عقدها اليوم، كيفية تناول وسائل الإعلام قضايا الأمن القومى فى ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية من وسائل إعلام معادية، وقنوات مسيئة تتناول الشأن المصري على غير الحقيقة.





أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيجري العمل بنظام اليوم الكامل وعدم التواجد في كل أيام الأسبوع، والسماح بتدريس بعض المناهج عن بُعد أو افتراضيًا، مع وجود آلية واضحة للتدريب في الكليات العملية والتطبيقية.





قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الهدف من ندوة " الإعلام وقضايا الأمن القومي" التي تم عقدها اليوم، هو كيفية تناول وسائل الإعلام قضايا الأمن القومى فى ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية من وسائل إعلام معادية، وقنوات مسيئة تتناول الشأن المصري على غير الحقيقة.





أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة، ضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.