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حوادث

حبس مسجل وعاطل لاتجارهما فى الهيروين بالشرابية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس مسجل خطر وعاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فىالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الهيريون وسلاح نارى بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وأمرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتكليف مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن خواصها.


وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشرابية، اليوم الخميس، من القبض على، مسجل خطر وعاطل، عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهروين وسلاح ناري بدائرة القسم.

كانت البداية أثناء ورود معلومات سرية، لضباط مباحث القسم بقيام مسجل خطر وعاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكن من ضبط كل من " و، م " مسجل خطر وسابق ضبطه على ذمة 4 قضايا وآخر ويدعي " ا، م " وعثر بحوزتهما على سلاح ناري فرد خرطوش عيار 16 مم وطلقتين من نفس العيار، وكمية من مخدر الهروين بلغت 250 تزكرة ومبالغ مالية وهاتفين محمول.

وبسؤالهم عن مصدر المضبوطات اقرآ بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءهم، والسلاح الناري بغرض التشاجر.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

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