إعلان نتائج امتحانات الفرقة الثانية دور ثان سبتمبر 2020 بتربية عين شمس

أعلنت كلية تربية جامعة عين شمس نتائج امتحانات الفرقة الثانية اساسي وادبي دور ثان سبتمبر 2020 ويمكن من خلال اللينك معرفة النتيجة اضغط هنا .
اقرأ أيضا :
وقال الدكتور ماجد أبوالعينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه تم تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل دون معوقات أو مشاكل.
وأكد عميد كلية تربية جامعة عين شمس لصدي البلد إنه يمكن للطلاب فرق النقل إذا رسب أحدهم في الابحاث تقديم بحث أخر، وإذا رسب ايضا في المرة الثانية يسمح له ان ينتقل بالمادة الي المرحلة العليا من الدراسة.
وأضاف أنه تم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير، مشيرا الي إن نسبة نتيجة الأبحاث لطلاب فرق النقل تخطت 85%.