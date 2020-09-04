أخبار السوشيال ميديا.. الأهلي ينشر فيديو جديدا لاعتذار كهربا.. وخالد الغندور: لا بد من محاسبة الفار

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.













نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر انستجرام فيديو جديد لمحمود كهربا لاعب النادي الاهلي بعد أزمته الأخيرة مع زملائة اثناء التمرين.













نفى الفنان احمد فلوكس ما يتردد من شائعات حول عودته لطليقته ام ابنه مرة أخرى او شائعة زواجة من إحدى الاعلاميات اللبنانيات.













علق الكابتن حازم إمام نجم الزمالك السابق على خناقة لاعب النادي الاهلي محمود كهربا داخل النادي الأهلي وتلفظه بشتائم لأصدقاء بالقريق









علق خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق على احتساب الحكم لضربة جزاء لصالح فريق بيراميدز بعد الرجوع لتقنية الفار.



