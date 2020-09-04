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رياضة

من هم الثلاثة مصابين بفيروس كورونا داخل باريس سان جيرمان

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:19 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الخميس، عن اكتشاف 3 حالات جديدة فى الفريق، مصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن دون الكشف عن أسماء اللاعبين.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن كلا من الحارس الكوستاريكى كيلور نافاس، المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردى بجانب المدافع البرازيلى ماركينيوس، أصيبوا بفيروس كورونا. 


وزادت الأعداد المصابة بفيروس كورونا، داخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى 6 حالات، بعد إصابة الثلاثى نيمار، انخيل دى ماريا ولياندرو باريديس.


وخسر فريق باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، فى نهائي دورى الأبطال، بعد أن تم تأجيل مواجهتى فريقى ميتز ولانس، فى أول جولتين من المسابقة.


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