أشرف توفيق: الرهان على روح الفانلة الحمراء في دوري السوبر للسلة

أكد أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إنه يراهن على روح الفانلة الحمراء في ظهور لاعبي فريقه بصورة طيبة خلال المواجهات الخمس، التي سوف تجمعه بنظيره فريق الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين.





وتحدث توفيق خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقامه الاتحاد المصري لكرة السلة، استعدادًا للدور النهائي، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان حريصًا خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مواجهة الاتحاد بنهائي بطولة كأس مصر، وأن الفريق يعاني من وجود أكثر من لاعب مصاب، وهو ما يؤثر على الحسابات الفنية.





وأضاف أن أحمد السلعاوي يشكو من رشح في الركبة نتيجة قرحة سابقة، إلى جانب معاناة إبراهيم الجمال من آلام العضلة الخلفية، حيث يسعى إلى تجهيزه للحاق بالمباريات القادمة، مشيرًا إلى أن فترة توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا أثرت بشكل سلبي على مستوى الجميع، وكان الفريق بحاجة إلى فترة أطول من التدريب على الصالة للوصول إلى مستوى الجاهزية المطلوب.





وألمح إلى أن الجهاز الفني عمل على تخفيف الضغوط عن اللاعبين، إلى جانب تصحيح الأخطاء من أجل تقديم أفضل ما يمكن في المواجهات التي تجمعه بفريق الاتحاد.



