أهم الأخبار .. ننشر أسعار متر التصالح بمخالفات البناء .. جريمة إنسانية تهز ألمانيا .. انفجار مدو جديد في لبنان

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي.





أم تقتل 5 من أطفالها وتحاول الانتحار.. فيديو وصور





عثرت الشرطة الألمانية على 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وثمانية أعوامٍ قتلي على يد أمهم التي حاولت الانتحار بعد ذلك بالقفز أمام قطار.













أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قدم اعتذارا رسميا جديدا اليوم عما بدر منه أمس ودخوله فى مشادة قوية مع محمد الشناوى حارس المرمى .





















أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيجري العمل بنظام اليوم الكامل وعدم التواجد في كل أيام الأسبوع، والسماح بتدريس بعض المناهج عن بُعد أو افتراضيًا، مع وجود آلية واضحة للتدريب في الكليات العملية والتطبيقية.

















نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 195 تابع (أ)، الصادر أول سبتمبر 2020، قرار محافظة الغربية رقم 861 لسنة 2020 الخاص بتعديل أسعار التصالح في مخالفات البناء .

















كشفت وسائل إعلام لبنانية عن سماع دوي تفجيرات جديدة هزت الدولة اللبنانية في محيط مدينة طرابلس اللبنانية حيث يأتي ذلك بعد أيام من تفجيرات مرفأ بيروت والذي تسبب في مقتل 191 شخصا وفقدان وجرح الألاف وفق ماذكرته وزارة الصحة اللبنانية.













أخطرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة مسئولي الصحة العامة في البلاد للاستعداد لتوزيع لقاح لفيروس كورونا على العاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر عرضة للخطر بحلول أول نوفمبر المقبل.







