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اقتصاد

لو عندك فكرة منتج جديد.. احجز علامة تجارية في 3 خطوات إلكترونيا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد طريقة الحجز الإلكتروني للعلامة التجارية حيث يمكن الحصول على تلك الخدمة مجانًا من خلال 1- التسجيل بالبوابة المخصصة لخدمات التجارة بالصفحة الرسمية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على الإنترنت
‏WWW.ITDA.GOV.EG/CRA.

2- يتم اختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله ثم اختيار الخدمة/ الخدمات المطلوب الحصول عليها سواء خدمات السجل التجاري من قيود جديدة، أو تجديدات، أو تعديلات أو الحصول على محررات رسمية من ذلك وكذلك تقديم خدمات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية من طلب تسجيل علامة تجارية أو نموذج صناعي أو تقديم معارضة أو تظلم.

3- القيام بتأكيد طلب حجز معاملة ثم يقوم النظام تلقائيا بتحديد وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيبه خلال تلك الفترة أو خلال اليوم فى المكتب الذى سيذهب إليه العميل وفقا لرغبته.
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