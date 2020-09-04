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محافظات

شاب يرفض تأجيل زفافه لموت عمته فأجبره القدر بعد وفاة والده .. مصرع مُسن أثناء ذهابه لاستلام جثة شقيقته بسوهاج

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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سوهاج - قسم المحافظات
"انا مش هآجل فرحي عشان موت أختك اللي عمرها 90 سنه"، بهذه الكلمات جرح الابن مشاعر والده قبل أن يُغلق باب منزله من خلفه، وهو ذاهب لجلب جثة شقيقته ودفنها.

لم يعلم الشاب أن القدر قرر أن يؤجل فرحته بزفافه على عروسته بوفاة أبيه أيضًا، حيث خرج الأب وهو في حالة انهيار شديدة وغضب من نجله الذي لم يهتم للحظة بوفاة عمته، كما اختلط شعوره بالغضب مع الحزن على فراق شقيقته التي كانت بمثابة والدته، حيث أنها تكبره بـ٣٠ عامًا، وهي من ربته وعلمته شؤون الحياة.

استقل عصام الطرهوني، الذي فارق الحياة عن يُناهز الـ ٦٠ عامًا، دراجته النارية مُتجهًا من منزله الذي يقع بمنطقة نجع ابو شجرة بسوهاج، إلى منزل شقيقته بمركز المراغة، فيقودها بأعلى سرعة مُمكنة، ليلقى بذلك مصرعه في طريقه إليها.

وأصبحت الدفنة تحتوي على شقيقين ارتبطت أعمارهم ببعضهما، حيث لم يتحمل الرجل فراق اخته التي كانت دائمًا بجانبه بمثابة أمه، كما أصبح العزاء عزائين في إثنين كانا يحملان جميع الصفات الإنسانية القيمة، وذلك حسبما قال أحد جيرانهما الذي صعب عليه فراقهما سويًا هكذا.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مركز شرطة سوهاج يُفيد بورود بلاغًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "عصام الطرهوني، ٦٠ سنة، عامل"، جثة هامدة إثر اصطدام دراجته النارية بإحدى الأرصف على طريق سوهاج المراغة.

صُرح بدفن المذكور، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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