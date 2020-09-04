التموين: تطوير مطحن الحباك بروض الفرج قريبا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعادة تطوير وتأهيل مطحن "الحباك" المملوك لشركة "مطاحن شمال القاهرة" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمقام بمنطقة روض الفرج، لرفع قدرته الإنتاجية من ٧٠ طنا يوميا إلى 200 طن يوميا بتكلفة تصل إلى نحو 5 ملايين جنيه.





وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتحديث المطاحن والصوامع والمصانع والمخابز وكافة المشروعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة الطاقة الإنتاجية، وإنتاج سلع بجودة ومواصفات عالمية وذات وقدرات تنافسية كبيرة.





وأوضح الدكتور أحمد العيسوي رئيس مجلس ادارة شركة "مطاحن شمال القاهرة" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - في تصريحات أمس /الخميس/ - أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع، وسيتم طرح المناقصة خلال الأيام المقبلة.



