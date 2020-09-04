ضبط 2520 طن جبنة فاسدة بمصنع ألبان بمركز دمنهور بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، حملة تموينية مكبرة في مركز دمنهور، لمراقبة ومتابعة الأسواق والمخابز والرقابة المشددة على المصانع الغير مرخصة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات لمكافحة كافة صور الغش التجاري و التدليس و لردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين.

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وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص و بحوزته ٢.٥٢٠ طن جبن قريش معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى و وجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة في الحملة، قبل بيعها في الأسواق في مركز دمنهو.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



و يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز إدكو، أسفر عن ذلك ضبط مصنع حلويات خاص بتصنيع الملبن، بدون ترخيص، بحوزته كمية من عبوات الملبن غير صالحة للاستهلاك الادمي، بالإضافة إلى قيام المسئول عن المصنع باستخدام عبوات أخري لمصنع آخر بمدينه رشيد بجانب الأسم التجاري الخاص به لخداع المواطنين أنهم مصنعين وليس مصنع واحد في التوزيع، كما تم ضبط جميع أدوات الإنتاج والعبوات الموجودة التي تخص مصنع آخر بمدينه رشيد، وضبط جميع العبوات المنتهية الصلاحية ومجهول المصدر والتحفظ عليهم.

كما تم ضبط محل لبيع البويات بقرية المعدية لحيازته وعرضه كمية كبيرة من البويات المنتهية الصلاحية،و ضبط سوبر ماركت بحوزته سكر ناقص الوزن بمقدار ٢٥ جرام لكل كيلو تقريبا، و ضبط محل بقالة تموينية لحيازته كمية من الزبيب المنتهي الصلاحية و كمية من عبوات الملبن الغير صالحة للاستهلاك الادمي بإجمالي كمية ٤٠ كيلو جرام.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط محل بقالة تموينية بقرية المعدية لقيام المسئول عن المحل بالتصرف في ٣٠ علبة سمنة تموينية وعرض أرز تموين منتهي الصلاحية من نوفمبر ٢٠١٧ بإجمالي كمية ١٨٠ كيلو أرز ، وكذلك ٣٩ عبوة جبنة منتهية الصلاحية.

تم التحفظ علي المضبوطات و تحرر المحضر اللازم قيد برقم جنح أمن دولة طوارئ وجاري العرض علي الجهات المختصة.

