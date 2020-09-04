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إدارة البعوث الإسلامية تكرم الطالبات الأوائل من الفتيات الوافدات

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:43 ص
إدارة البعوث الإسلامية
إدارة البعوث الإسلامية تكرم الطالبات الأوائل من الوافدات
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محمد شحتة
نظمت إدارة معهد البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف، فتيات حفل تكريم أوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية( فتيات).

أقيم الحفل بمقر المعهد وحضر الحفل الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز التطوير، والدكتورة شهيدة مرعي، نائب رئيس المركز، وعميدة معهد البعوث فتيات، كترينة علي وبعض معلمي واخصائي المعهد.

وأعربت رئيس المركز عن سعادتها بهذا التكريم الرائع تقديرًا لجهودهن وتفوقهن الدراسي الذي أثمر بهذا النجاح الباهر ، وهذه النماذج المشرفة التي تغلبت على كافة الصعوبات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية واستطاعوا أن يحققوا أعلى مراتب النجاح والوصول إلى مراكز متقدمة بين الأوائل.

كما أشارت إلى أن هؤلاء المتفوقات المتميزات قدوة حسنة ونموذج مشرف لجميع الطلاب والطالبات لحثهم على الجد والمثابرة، كما وجهت الشكر لإدارة المعهد على جهودهن المبذولة حتى حصل بناته الطالبات على أعلى الدرجات في الامتحانات.

وأوصت إدارة المعهد بالمحافظة على جهودهن للنهوض بالعملية التعليمية وتطوير منظومة الوافدين ، كما وجهت إدارة المعهد شكرهن لرئيس المركز لما توليه من دعم واهتمام بأبنائها وبناتها المتفوقين علميًا، وفي نهاية الحفل قامت العميدة بتكريم الطالبات وتسليمهن شهادات تقدير لتشجيعهن على مواصلة الدراسة والنجاح في حياتهن العملية و المستقبلية.
إدارة البعوث الإسلامية تكرم الطالبات الأوائل من الفتيات الوافدات
إدارة البعوث الإسلامية تكرم الطالبات الأوائل من الفتيات الوافدات
إدارة البعوث الإسلامية تكرم الطالبات الأوائل من الفتيات الوافدات
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